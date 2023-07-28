ماني يخضع لفحوصات طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير إعلامية أن انتقال السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى نادي النصر السعودي، الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، صار وشيكاً.

وكيل ماني يتوجه لطوكيو

وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن هناك بعض التفاصيل القليلة التي يجب أن يجري حسمها قبل إتمام الصفقة، وقالت إن وكيل ماني سيصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو غداً السبت، حيث يخوض بايرن ميونخ جولة إعداد ما قبل الموسم، لحسم الصفقة التي تقدر قيمتها بثلاثين مليون يورو.

من جانبها أشارت شبكة قنوات «كانال+» الفرنسية إلى أن ساديو ماني قد يخضع للكشف الطبي بعد غدٍ الأحد في دبي، مما يعني أنه سيترك بايرن ميونخ قبل يوم الأحد.

وانضم ساديو ماني إلى بايرن ميونخ العام الماضي من ليفربول الإنجليزي، لكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه، كما أنه دخل في مشادة مع زميله بالفريق ليروي ساني في غرفة خلع الملابس.

وعقب الموسم المخيب للآمال، سيجد ماني صعوبة كبيرة في إيجاد مكان لنفسه في خطط المدير الفني الجديد للفريق توماس توخيل.

ماني في قائمة النصر

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، وضع نادي النصر السعودي، المهاجم السنغالي ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» المقامة حالياً في السعودية.

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ولم يعلن النصر بشكل رسمي بعد عن تعاقده مع ماني، لكن تقارير صحفية ذكرت أن اللاعب السنغالي سيتجه للعب في الدوري السعودي، وأشارت إلى أنه أصبح على أعتاب الانضمام للنصر من بايرن ميونخ بعقد مدته ثلاث سنوات.

ووفقاً لصحيفة «الرياضية» السعودية، فقد وضع النصر اسم ماني في البطولة العربية، تحسباً للتعاقد معه في أي وقت.

وكشفت الصحيفة، أن المهاجم السنغالي سيكون بمقدوره اللعب مع النصر في البطولة العربية بمجرد تسجيل اسمه بالاتحاد السعودي لكرة القدم.