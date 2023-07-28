  • Alwasat News
Atwasat

ماني يخضع لفحوصات طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 09:11 مساء
ماني يخضع لفحوصات طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
ساديو ماني (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ذكرت تقارير إعلامية أن انتقال السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى نادي النصر السعودي، الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، صار وشيكاً.

وكيل ماني يتوجه لطوكيو
وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن هناك بعض التفاصيل القليلة التي يجب أن يجري حسمها قبل إتمام الصفقة، وقالت إن وكيل ماني سيصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو غداً السبت، حيث يخوض بايرن ميونخ جولة إعداد ما قبل الموسم، لحسم الصفقة التي تقدر قيمتها بثلاثين مليون يورو.

من جانبها أشارت شبكة قنوات «كانال+» الفرنسية إلى أن ساديو ماني قد يخضع للكشف الطبي بعد غدٍ الأحد في دبي، مما يعني أنه سيترك بايرن ميونخ قبل يوم الأحد.

وانضم ساديو ماني إلى بايرن ميونخ العام الماضي من ليفربول الإنجليزي، لكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه، كما أنه دخل في مشادة مع زميله بالفريق ليروي ساني في غرفة خلع الملابس.

وعقب الموسم المخيب للآمال، سيجد ماني صعوبة كبيرة في إيجاد مكان لنفسه في خطط المدير الفني الجديد للفريق توماس توخيل.

ماني في قائمة النصر
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، وضع نادي النصر السعودي، المهاجم السنغالي ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» المقامة حالياً في السعودية.

النصر السعودي يفاوض ساديو ماني
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

ولم يعلن النصر بشكل رسمي بعد عن تعاقده مع ماني، لكن تقارير صحفية ذكرت أن اللاعب السنغالي سيتجه للعب في الدوري السعودي، وأشارت إلى أنه أصبح على أعتاب الانضمام للنصر من بايرن ميونخ بعقد مدته ثلاث سنوات.

ووفقاً لصحيفة «الرياضية» السعودية، فقد وضع النصر اسم ماني في البطولة العربية، تحسباً للتعاقد معه في أي وقت.

وكشفت الصحيفة، أن المهاجم السنغالي سيكون بمقدوره اللعب مع النصر في البطولة العربية بمجرد تسجيل اسمه بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
الاتحاد الأوروبي يزف بشرى لبرشلونة بشأن مشاركته في دوري الأبطال

الاتحاد الأوروبي يزف بشرى لبرشلونة بشأن مشاركته في دوري الأبطال
«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس

«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي

«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز الرجاء المغربي على شباب بلوزداد الجزائري بالبطولة العربية
فوز الرجاء المغربي على شباب بلوزداد الجزائري بالبطولة العربية
استمرار مفاوضات بيع مانشستر يونايتد وغضب المشجعين يتصاعد
استمرار مفاوضات بيع مانشستر يونايتد وغضب المشجعين يتصاعد
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
الزمالك يتخطى الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة العربية
الزمالك يتخطى الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة ...
بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في مانشستر سيتي
رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في ......
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
المزيد
«يويفا» يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية ويغرمه 20 مليون يورو
«يويفا» يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية ويغرمه 20 ......
الوحدة الإماراتي يفوز على الكويت الكويتي 2-1 بالبطولة العربية
الوحدة الإماراتي يفوز على الكويت الكويتي 2-1 بالبطولة ......
ماني يخضع لفحوصات طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
ماني يخضع لفحوصات طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر ......
بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين...
الزمالك يتخطى الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة العربية
الزمالك يتخطى الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة ......
المزيد