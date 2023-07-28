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بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 08:08 مساء
بايرن ميونخ يرسل وفداً إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
هاري كين (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ يعتزمون السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، خلال الأيام المقبلة للاجتماع بمسؤولي توتنهام بشأن انتقال قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، إلى صفوف النادي الألماني.

هاري كين الهدف الأول لبايرن ميونخ
ويعد هاري كين، الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع توتنهام، هو الهدف الأول لبايرن ميونخ، الفائز بالدوري الألماني في آخر 11 موسماً، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما قالت «الألمانية».

جاءت تلك التقارير التي نشرتها جريدة «غارديان» و«شبكة سكاي» التليفزيونية، لتصحح تقارير إعلامية أخرى ذكرت أن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن، ومخطط الفريق ماركو نيبي كانا في الأساس يخططان للسفر اليوم الجمعة لحسم صفقة هاري كين.

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وتقدم بايرن ميونخ بعرضين بقيمة سبعين مليون يورو وثمانية مليون يورو إلا أن نادي توتنهام رفضهما، مما دفع النادي الألماني إلى تجهيز عرض ثالث لتقديمه إلى مسؤولي توتنهام.
ولا تريد إدارة نادي توتنهام التفريط في هاري كين بمبلغ يقل عن مئة مليون يورو على الأقل.

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