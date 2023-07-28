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إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 06:21 مساء
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
كأس بطولة أمم أوروبا (أرشيفية: الإنترنت)
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تقدم اتحادا كرة القدم الإيطالي والتركي بطلب إلى الاتحاد الأوروبي «يويفا»، لتنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2032» بشكل مشترك.

إيطاليا وتركيا من دون منافس
وكانت إيطاليا وتركيا المرشحتين الوحيدتين لتنظيم البطولة قبل أن تقررا استضافة بطولة «يورو 2032» بشكل مشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

جاء هذا القرار بعد اجتماع جرى عقده مؤخرا في العاصمة الإيطالية روما بين رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييل جرافينا ونظيره التركي محمد بويوكيكشي.

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وأصدر الاتحاد الإيطالي بياناً جاء فيه «قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توحيد قواه من خلال اقتراح تنظيم مشترك لبطولة أمم أوروبا (يورو 2032). والتجارب الناجحة السابقة لبطولات (يورو 2020 و2012 و2008)، بالإضافة إلى مقترحات مستقبلية من بريطانيا وأيرلندا لتنظيم بطولة (يورو 2028)، والمشروعات المؤثرة المعتمدة بالفعل كقيام الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، تظهر أن المشاركة في تنظيم أحداث بهذا الحجم تمثل، من ناحية، طريقاً للمشاركة المباشرة لعدد أكبر من المشجعين، ومن ناحية أخرى، البحث عن تخطيط أكثر فاعلية واستدامة».

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