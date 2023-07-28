استمرار مفاوضات بيع مانشستر يونايتد وغضب المشجعين يتصاعد

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل المفاوضات بشأن بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المحتمل إلى رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الذي تقدم بعرض الشهر الماضي لشراء أسهم النادي بالكامل، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه احتجاجات مشجعي الفريق ضد عائلة غلايزر المالكة للنادي.

«مجموعة 1958» تحتج على عائلة غلايزر

كما عرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف، شراء جزء كبير من أسهم مانشستر يونايتد وهو ما سيسمح باحتفاظ الملاك الحاليين بتمثيل في إدارة النادي، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

واتفقت «مجموعة 1958»، وهي منظمة مشجعي مانشستر يونايتد، على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد عائلة غلايزر في بعض المباريات في الموسم الماضي، بما فيها مباريات مهمة مثل نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وهذا الصيف كانت هناك احتجاجات كبيرة في ملعب أولد ترافورد جاءت بالتزامن مع الإعلان عن القميص الجديد للفريق الذي سيرتديه خلال الموسم الجديد، كما تعتزم «مجموعة 1958» تنظيم احتجاجات أخرى خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بهدف التأكيد على رفضها بيع مانشستر يونايتد.

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ومنذ عُرض النادي للبيع في نوفمبر الماضي كانت قطر وراتكليف أكبر المهتمين بشرائه، وفي السابع من يونيو الماضي تقدمت قطر، من خلال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض خامس بنظام القبول أو الرفض، في محاولة لشراء نادي مانشستر يونايتد، وفي حال رفضه سيصرف الجانب القطري النظر عن اهتمامه بالنادي الإنجليزي.

ووفقاً للصحافة البريطانية، فإن هذا العرض - على الرغم من كونه أفضل من سابقه - إلا أن قيمته لم تصل إلى ستة مليارات جنيه إسترليني التي طلبتها عائلة غلايزر المالكة للتنازل عن ملكية مانشستر يونايتد.

يذكر أن عائلة غلايزر استحوذت على النادي الإنجليزي في مايو عام 2005 مقابل 924 مليون يورو في صفقة أثارت جدلاً واسعاً.