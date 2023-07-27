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مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 09:36 مساء
مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
مبابي (أرشيفية: الإنترنت)
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خلافا لبعض التقارير الصحفية الإسبانية التي تحدثت عن وجود تواصل بين مسئولي نادي الهلال السعودي ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، أكدت تقارير فرنسية عدم صحة ذلك.

مبابي يرفض الاجتماع بمسئولي الهلال
وقالت جريدة «ليكيب» الرياضية الفرنسية أن كيليان مبابي رفض لقاء مسؤولين من نادي الهلال السعودي الساعي إلى التعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو أي ما يعادل 333 مليون دولار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت «ليكيب» على موقعها على الإنترنت، أن مبابي رفض أي نقاش مع ممثلي نادي الهلال المتواجدين في باريس.

وأوضحت الجريدة أن وفداً من مسؤولي النادي السعودي جاء إلى باريس لإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي السابق مالكوم إلى صفوفه قادماً من نادي زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، وأبدى رغبته باستغلال هذه المناسبة لتقديم مشروعه إلى مبابي.

وأضافت «ليكيب» أن مساعي الهلال السعودي باءت بالفشل لأن المقربين من كيليان مبابي رفضوا إجراء أي نقاش مع ممثلي النادي السعودي، وأكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي لم يفكر أبدًا في خيار اللعب في الدوري السعودي.

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وحصل نادي الهلال حصل في وقت سابق على إذن من باريس سان جيرمان للتفاوض مع مبابي بعد اقتراحه بدفع 300 مليون يورو من أجل ضمه إلى صفوفه، على الرغم من أن النجم الفرنسي لم يظهر أبداً رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي الذي أصبح وجهة لنجوم

عالميين في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتبقى لمبابي عام واحد على عقده مع باريس سان جرمان بعدما فضل عدم تفعيل بند تمديده لعام إضافي حتى 2025، ما دفع فريق العاصمة الذي يعتقد أن مهاجمه توصل إلى اتفاق للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مجانا الصيف المقبل، إلى البحث عن بيعه هذا الصيف للاستفادة ماديا وهو الذي دفع 180 مليون لضمه من موناكو عام 2017.

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