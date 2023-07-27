النصر السعودي يختتم استعداداته للبطولة العربية بالتعادل مع إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم فريق النصر السعودي جولته في اليابان بالتعادل مع إنتر ميلان الإيطالي بهدف لكل فريق في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب «يانمار» بمدينة أوساكا اليابانية.

تعادلان قبل المشاركة في البطولة العربية

وكان النصر قد استهل جولته بالتعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي سلبياً أمس الأول الثلاثاء، ثم اختتم جولته اليوم بتعادل ثانٍ مع إنتر ميلان الإيطالي، قبل العودة إلى السعودية لبدء مشواره في البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية 2023»، وفقا لـ«الألمانية».

دخل النصر المباراة بالقوة الضاربة بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضمت التشكيلة كذلك الوافد الجديد البرازيلي أليكس تيليس بجانب نواف العقيدي وسلطان الغنام وعلي لاجامي وعبدالله مادو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وخالد الغنام وعبدالرحمن غريب وأندرسون تاليسكا.

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قدم لاعبو النصر مباراة قوية أمام وصيف بطل أوروبا لا سيما في الشوط الأول الذي شهد تفوقاً واضحاً للنصر أمام إنتر ميلان، ليتمكن عبدالرحمن غريب من ترجمة هذه الأفضلية إلى هدف من صناعة تاليسكا في الدقيقة 23.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق لاعبه دافيد فراتسي.

استعداد أوروبي للموسم الجديد

كان النصر قد خاض معسكراً في البرتغال قبل جولة اليابان، لعب خلاله أربع مباريات ودية حيث تغلب على ألفيركا 2-0، قبل أن يفوز على فارينسي 5-1، بينما خسر أمام سيلتا فيغو 0-5 ثم اختتم ودياته في البرتغال بالخسارة أمام بنفيكا 1-4.

يستهل النصر مشواره في البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» بمواجهة الشباب السعودي غداً الجمعة، قبل أن يواجه الاتحاد المنستيري التونسي يوم 31 يوليو الجاري، فيما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الزمالك المصري يوم الثالث من أغسطس المقبل.