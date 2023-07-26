مبابي يفاوض الهلال السعودي ويطلب 500 مليون يورو راتباً سنوياً

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من أن كل المؤشرات تؤكد أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، إلا أن تقريراً صحفياً إسبانياً فجّر مفاجأة كبرى بالكشف عن أن الوجهة المقبلة للاعب باريس سان جيرمان، قد تكون الدوري السعودي.

خلاف على مدة العقد وقيمته

وأكد تقرير جريدة «آس» الإسبانية إمكانية انتقال نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، إلى الهلال السعودي خلال الصيف الجاري.

وقالت «آس» أن إدارة نادي الهلال ترغب في توقيع عقد مع مبابي لمدة موسمين، أما اللاعب فيريد التوقيع لموسم واحد فقط، لكي يرحل إلى ريال مدريد صيف 2024.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ممثلي مبابي يرغبون في رفع الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال فيعرض راتباً سنوياً يبلغ 400 مليون يورو فقط.

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أما عن موقف نادي باريس سان جيرمان من العرض السعودي، فقالت «آس» أن نادي العاصمة الفرنسية يرحب بشدة بعرض الهلال السعودي، خاصة أن جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض السعودي.

واستبعدت إدارة باريس سام جيرمان، مبابي، من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

ووضع النادي الفرنسي مبابي على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، للاستفادة من بيعه بدلاً من رحيله بالمجان في الصيف المقبل.