إسبانيا تقسو على زامبيا بخماسية وتتأهل لدور الـ16 بمونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب الإسباني إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوزه الكبير 5 - صفر على نظيره الزامبي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لمونديال السيدات، المقام حاليا بأستراليا ونيوزيلندا

حسم الصدارة في الجولة الثالثة

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليقتسم صدارة المجموعة مع نظيره الياباني، الذي استفاد أيضا من الفوز الإسباني على زامبيا، وحجز مقعده مع إسبانيا في الدور الثاني لمونديال السيدات، وفقا لـ«الألمانية».

وتحسم الجولة الثالثة الأخيرة صدارة المجموعة لصالح أي من المنتخبين الإسباني والياباني اللذين يلتقيان معا في الجولة الثالثة، فيما يلتقي منتخبا زامبيا وكوستاريكا في مواجهة تستهدف حفظ ماء الوجه فقط من خلال المنافسة على احتلال المركز الثالث في المجموعة، بعدما ودع كل منهما مونديال السيدات رسميا.

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مع تفوق المنتخب الإسباني في فارق الأهداف، سيكون التعادل كافيا له في المباراة أمام المنتخب الياباني، المتوج بلقب البطولة في مونديال السيدات 2011.

أنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلتهما تيريسا أبيايرا وجينيفر هيرموسو في الدقيقتين التاسعة و13، وأضاف الفريق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر ألبا ريدوندو في الدقيقتين 69 و85 وهيرموسو مجددا في الدقيقة 70.