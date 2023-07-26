ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعد عام من الآن، لأنها تعمل بلا كلل منذ ست سنوات.

حفل الافتتاح تحدٍ أمني

وأكد ماكرون في مقابلة مع قناة «فرانس إنفو» العامة، خلال زيارته الرسمية لكاليدونيا الجديدة، أنهم جاهزون أيضًا لحفل الافتتاح على نهر السين في قلب باريس، واضفًا الحفل بأنه يمثل تحديًا أمنيًا غير مسبوق في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وقال ماكرون: «أول شيء فعلناه هو اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة في وقت مبكر، والتعلم من التجارب الأخرى وحشد جميع خدماتنا».

وكانت قدرة فرنسا على تأمين حفل افتتاح الدورة الأولمبية «باريس 2024» موضع تساؤل، خاصة بعد الفشل الذريع في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2022، عندما أصبح المشجعون، وخاصة مشجعو ليفربول، محاصرين في محيط ملعب سانت دينيس، وسط مشاهد من الفوضى والعنف.

ماكرون يشيد بقوات الأمن

وأصر الرئيس الفرنسي ماكرون على أن بلاده ستكون على مستوى المهمة، وأشاد بقوات الأمن الفرنسية وجميع شركائها وعملاء الأمن الخاصين لأنهم سيتخلون عن عطلاتهم أو يؤجلونها لحماية دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

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وأشار: «تحت مظلة وزارة الداخلية، هناك تعبئة منذ البداية لتدريب ضباط الشرطة البلدية وعناصر الأمن الخاص، للكشف مع جميع شركائنا عن المخاطر ونشر وسائل ستكون استثنائية لتأمين دورة الألعاب الأولمبية».