شقيق مبابي يظهر في تشكيلة إنريكي مع باريس سان جيرمان أمام النصر السعودي وديًا

القاهرة - بوابة الوسط

فرض النصر السعودي التعادل على باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم دون أهداف، الثلاثاء، على ملعب يانمار في أوساكا، في أولى مباريات الأخير في جولته الآسيوية الإعدادية للموسم الجديد، في غياب نجمه وهدافه كيليان مبابي المستبعد من التشكيلة.

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وأبقى المدرب الإسباني الجديد لباريس سان جيرمان لويس إنريكي على أبرز نجومه على دكة البدلاء في بداية المباراة التي تابعها 25 ألف متفرج، في مقدمتهم القائد البرازيلي ماركينيوس ومواطنه النجم نيمار والإيطالي ماركو فيراتي على دكة البدلاء، حسب «فرانس برس».

تشكيلة المدرب الجديد لويس إنريكي

ودفع إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه المقال من منصبه، بتشكيلة واعدة بقيادة الوافدين الجدد لوكا هرنانديز والسلوفاكي ميلان شكرينيار والإسباني ماركو أسنسيو، إلى جانب حارس المرمى العملاق الإيطالي جانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي.

شقيق مبابي يظهر مع باريس سان جيرمان

يأتي هذا قبل أن يجري تسعة تبديلات في الدقيقة 61 بينهم الوافد الجديد الآخر الأوروغوياني مانويل أوغارتي وإيثان مبابي، شقيق كيليان المستبعد من الجولة الآسيوية، بسبب خلاف مع إدارة النادي لعدم تفعيله بند تجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.

كريستيانو رونالدو يقود النصر السعودي

من جهته، دفع المدرب الجديد للنصر البرتغالي لويس كاسترو بالوافدين الجديدين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا أساسيين إلى جانب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكاد رونالدو يفعلها في الدقيقة 15 عندما تلقى كرة داخل المنطقة من العاجي الآخر غيسلان كونان سددها قوية ارتطمت بالمدافع بيريرا وتحولت إلى ركنية.

إيثان مبابي شقيق كيليان. (أرشيفية : الإنترنت)