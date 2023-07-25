بعد أوباميانغ.. مارسيليا يتعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار قادما من واتفورد

القاهرة - بوابة الوسط

انضم الجناح السنغالي الدولي إسماعيلا سار إلى مارسيليا، قادما من واتفورد الإنجليزي، وفق ما أعلن النادي الفرنسي مساء الإثنين. ولم يذكر النادي قيمة الصفقة أو مدتها، بينما أشارت وسائل إعلام عدة إلى أنها بلغت 13 مليون يورو، بعدما وقّع السنغالي على عقد لثلاث سنوات.

- رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في مانشستر سيتي

سيرتدي ابن الـ25 عاما القميص رقم 23، وسيشكّل إضافة للفريق الذي حل ثالثا في الدوري الموسم الماضي، ويخوض غمار الدور التمهيدي، للتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس».

مزاملة المهاجم الغابوني بيار أوباميانغ

سيلعب سار إلى جانب المهاجم الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ، الذي وصل الجمعة الماضي كلاعب حر من تشيلسي الإنجليزي.

بدأ سار مسيرته الاحترافية في متز العام 2016، قبل أن يلتحق في العام التالي برين الذي خاض معه 77 مباراة، سجل خلالها 18 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة في موسمين.

موسمان في الممتاز مع واتفورد الإنجليزي

وصل السنغالي إلى واتفورد في صيف 2019، وخاض معه موسمين في الدوري الممتاز، واثنين في المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، وأحرز معه 34 هدفا، وقدم 24 تمريرة حاسمة في 131 مباراة.

دوليا، شارك إسماعيلا في 54 مباراة مع منتخب بلاده، وحقق معه لقب كأس الأمم الأفريقية في العام 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح، وخاض مع «أسود التيرانغا» غمار مونديال قطر العام الماضي.