العاجي زاها صاحب الـ90 هدفا يتأهب لمغادرة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى من أجل غلطة سراي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المهاجم الدولي العاجي ويلفريد زاها، الإثنين، رحيله عن كريستال بالاس الإنجليزي الذي قدّمه للعالم، وسط حديث عن إمكانية مغادرته الدوري الممتاز للمرة الأولى في مسيرته من أجل الالتحاق بغلطة سراي التركي.

ورفض ابن الثلاثين عاماً عرضاً من بالاس، الفريق الذي انضم اليه العام 2004 حين كان في الثانية عشرة من عمره، من أجل توقيع عقد جديد قدرت قيمته بـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، حسب وكالة «فرانس برس».

- باريس سان جيرمان يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية.. ومبابي الأغلى

وسجّل زاها 90 هدفاً في 458 مباراة خاضها بألوان بالاس الذي غادره لموسمين من أجل الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد، حيث عانى لفرض نفسه، مما أعاده للفريق اللندني على سبيل الإعارة مرتين خلال فترة تخللها المرور لمدة وجيزة بكارديف سيتي، قبل أن يعود لفريق بداياته نهائياً العام 2015.

زاها يوجه كلمة إلى جمهور كريستال بالاس الإنجليزي

توجه العاجي إلى جمهور بالاس بمنشور على إنستغرام، قال فيه: «بينما أتحضر لبدء فصل جديد، أود أن أتحدث إلى مشجعي بالاس الذين يعنون الكثير بالنسبة لي. لقد مررنا بالكثير معاً، بينها 10 أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع: «هناك الكثير من الذكريات الرائعة التي ستبقى عالقة في ذهني إلى الأبد، ومررنا أيضاً ببعض الأوقات الصعبة حقاً على طول الطريق، لكني فخور جداً بأني لعبت دوري في الوصول بنا إلى الدوري الممتاز، والمساعدة في إبقائنا هناك».