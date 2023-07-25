باريس سان جيرمان والهلال السعودي يترقبان كلمة مبابي بعد عرض الـ300 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما سمح نادي باريس سان جيرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، قدم النادي السعودي عرضا بـ300 مليون يورو (333 مليون دولار)، لضمه إلى صفوفه. وقد عبرت عدة أندية أوروبية سابقا عن رغبتها في ضم المهاجم الفتاك البالغ 24 عاما، بعد إعلان غيابه عن معسكر الفريق.

يذكر أنه منذ 2011، تلقى نادي العاصمة المملوك قطريا خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي. ولا يمكن أن يجرى ذلك إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبر البتة عن رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال مصدر: «سمح باريس سان جيرمان للهلال بالتفاوض مع كيليان مبابي حول عرض بقيمة 300 مليون يورو». في يونيو 2024، ينتهي عقد مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال قطر 2022، الذي توج فيه هدافا، مما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لا يقبل برحيله مجانا، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده، في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد على حمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.