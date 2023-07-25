  • Alwasat News
Atwasat

باريس سان جيرمان والهلال السعودي يترقبان كلمة مبابي بعد عرض الـ300 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 10:17 صباحا
باريس سان جيرمان والهلال السعودي يترقبان كلمة مبابي بعد عرض الـ300 مليون يورو
المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي. (فرانس برس)
alwasat radio

بعدما سمح نادي باريس سان جيرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، قدم النادي السعودي عرضا بـ300 مليون يورو (333 مليون دولار)، لضمه إلى صفوفه. وقد عبرت عدة أندية أوروبية سابقا عن رغبتها في ضم المهاجم الفتاك البالغ 24 عاما، بعد إعلان غيابه عن معسكر الفريق.

يذكر أنه منذ 2011، تلقى نادي العاصمة المملوك قطريا خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي. ولا يمكن أن يجرى ذلك إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبر البتة عن رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني، حسب وكالة «فرانس برس».

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

وقال مصدر: «سمح باريس سان جيرمان للهلال بالتفاوض مع كيليان مبابي حول عرض بقيمة 300 مليون يورو». في يونيو 2024، ينتهي عقد مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال قطر 2022، الذي توج فيه هدافا، مما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لا يقبل برحيله مجانا، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده، في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد على حمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي مقابل 300 مليون يورو
سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي مقابل...
المغربي رومان سايس سابع صفقات السد القطري بعد ضربة جيوفاني هنريكي
المغربي رومان سايس سابع صفقات السد القطري بعد ضربة جيوفاني هنريكي
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة ...
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو...
رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في مانشستر سيتي
رياض محرز يقترب من الأهلي السعودي مقابل خمسة أضعاف راتبه في ......
المزيد
الكورية الجنوبية كايسي فير أصغر لاعبة في تاريخ نهائيات مونديال السيدات
الكورية الجنوبية كايسي فير أصغر لاعبة في تاريخ نهائيات ......
العاجي زاها صاحب الـ90 هدفا يتأهب لمغادرة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى من أجل غلطة سراي
العاجي زاها صاحب الـ90 هدفا يتأهب لمغادرة الدوري الإنجليزي ......
باريس سان جيرمان والهلال السعودي يترقبان كلمة مبابي بعد عرض الـ300 مليون يورو
باريس سان جيرمان والهلال السعودي يترقبان كلمة مبابي بعد عرض ......
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال ......
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة ......
المزيد