كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

القاهرة - بوابة الوسط

دخل هايانغ كين تاريخ بلاده بعدما بات أول صيني يحرز لقب سباق 100 متر صدراً في بطولة العالم للسباحة، وذلك بنيله الذهبية، في اليوم الثاني من منافسات السباحة لمونديال فوكوكا الياباني، الذي بدأ في 14 يوليو الجاري ويستمر حتى 30 منه.

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ولم يكتفِ ابن الـ24 عاماً بمنح بلاده لقبها العالمي الأول في هذا السباق، بل إنه لم يسبق لها حتى أن أحرزته في الألعاب الأوليمبية. وفي أول وصول له لنهائي هذا السباق في بطولة العالم، سجل كين 57.69 ثانية، ليكون البريطاني آدم بيتي (56.88 ث) السباح الوحيد الذي يسجل توقيتاً أفضل منه في تاريخ هذا السباق الغائب عن المونديال لمشاكل نفسية، حسب وكالة «فرانس برس».

والصراع من أجل الصعود على منصة التتويج كان حامياً جداً لدرجة أن ثلاثة سباحين حلوا في المركز الثاني بالتوقيت نفسه (58.72 ث)، وهم: الإيطالي نيكولو مارتينينغي والأميركي نيك فينك والهولندي ارنو كامينغا.