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سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 07:25 مساء
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
مباراة سيدات المغرب وألمانيا. (فرانس برس)
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خسر المنتخب المغربي، وصيف كأس أفريقيا، أمام ألمانيا بـ0-6، على ملعب ريكتانغولار إستاديوم في ملبورن، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بمونديال السيدات، المقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وصرح مدرب المنتخب الفرنسي رينالد بيدروس: «كنا نعرف أن الخصم قوي. الآن علينا الاستعداد للمباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية. يجب أن نرى ما لم ينجح في هذه المباراة، ونعود للعمل»، حسب وكالة «فرانس برس».

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في أولى مشاركاته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مُني المنتخب المغربي بخسارة ثقيلة أمام ألمانيا. وبعد 11 دقيقة من صافرة البداية، اهتزت شباك المغرب برأسية النجمة المخضرمة ألكسندرا بوب إثر خروج خاطئ من الحارسة خديجة الرميشي، قبل أن تضاعف مهاجمة فولفسبورغ البالغة 32 عاما النتيجة عبر ركلة ركنية.

كما سجلت بطلة 2003 و2007 هدفين خاطفين في الشوط الثاني، بالإضافة إلى إحراز حنان ايت الحاج هدفا بخطأ في مرماها، قبل أن ترفع مواطنتها ياسمين لمرابط النتيجة إلى خمسة أهداف بعدما اصطدمت بها الكرة عن طريق الخطأ، ثم أضاف المنتخب الألماني هدفا سادسا عبر البديلة ليا شولر في الدقيقة 90.

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