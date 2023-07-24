المغربي رومان سايس سابع صفقات السد القطري بعد ضربة جيوفاني هنريكي

القاهرة - بوابة الوسط

عزّز السد القطري دفاعه بقائد المنتخب المغربي رومان سايس، قادماً من بشكتاش التركي، عبر صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، وذلك وفق ما أعلن النادي القطري، الإثنين. ونشر السد مقطع فيديو لسايس بقميص الفريق مع الرقم 29 على ظهره، مرفقاً إياه بـ: «رسمياً.. رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 2023-2024».

وسيكون السد التجربة العربية الأولى للمغربي الذي تألق في مونديال قطر نهاية العام الماضي حين أسهم في قيادة «أسود الأطلس» لإنجاز الوصول إلى نصف النهائي، بعدما بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، حيث ولد بها العام 1990، ودافع عن ألوان: فالنس وكليرمون ولوهافر وأنجيه، حسب وكالة «فرانس برس».

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تجارب عدة في الدوري التركي والإنجليزي

انتقل بعدها ابن الـ33 عاماً إلى الدوري الإنجليزي، حيث لعب من 2016 حتى 2022 بألوان ولفرهامبتون واندررز قبل الالتحاق ببشكتاش في يونيو 2022. وبات اللاعب، الذي خاض 75 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، أحدهما في مونديال قطر خلال الفوز المدوي على بلجيكا 2-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات، سابع الوافدين الجدد إلى ثالث الدوري القطري للموسم الماضي.

ست صفقات تسبق قدوم القائد المغربي

يأتي هذا بعد الجناحين الإكوادوري غونسالو بلاتا والبرازيلي جيوفاني هنريكي، وقلب الدفاع الإيراني محمد أمين حزباوي، ولاعب الوسط الكولومبي ماتيوس أوريبي، والظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو، والظهير القطري الشاب أنس عبد السلام أبويني.