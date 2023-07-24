  • Alwasat News
Atwasat

المغربي رومان سايس سابع صفقات السد القطري بعد ضربة جيوفاني هنريكي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 06:42 مساء
المغربي رومان سايس سابع صفقات السد القطري بعد ضربة جيوفاني هنريكي
رومان سايس. (فرانس برس)
alwasat radio

عزّز السد القطري دفاعه بقائد المنتخب المغربي رومان سايس، قادماً من بشكتاش التركي، عبر صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، وذلك وفق ما أعلن النادي القطري، الإثنين. ونشر السد مقطع فيديو لسايس بقميص الفريق مع الرقم 29 على ظهره، مرفقاً إياه بـ: «رسمياً.. رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 2023-2024».

وسيكون السد التجربة العربية الأولى للمغربي الذي تألق في مونديال قطر نهاية العام الماضي حين أسهم في قيادة «أسود الأطلس» لإنجاز الوصول إلى نصف النهائي، بعدما بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، حيث ولد بها العام 1990، ودافع عن ألوان: فالنس وكليرمون ولوهافر وأنجيه، حسب وكالة «فرانس برس».

- دون الإفصاح عن وجهته المقبلة.. سفيان أمرابط: أحب سميوني وأتلتيكو مدريد
- منتخب المغرب يسيطر على تشكيلة الأفضل في أفريقيا للعام 2022

تجارب عدة في الدوري التركي والإنجليزي
انتقل بعدها ابن الـ33 عاماً إلى الدوري الإنجليزي، حيث لعب من 2016 حتى 2022 بألوان ولفرهامبتون واندررز قبل الالتحاق ببشكتاش في يونيو 2022. وبات اللاعب، الذي خاض 75 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، أحدهما في مونديال قطر خلال الفوز المدوي على بلجيكا 2-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات، سابع الوافدين الجدد إلى ثالث الدوري القطري للموسم الماضي.

ست صفقات تسبق قدوم القائد المغربي
يأتي هذا بعد الجناحين الإكوادوري غونسالو بلاتا والبرازيلي جيوفاني هنريكي، وقلب الدفاع الإيراني محمد أمين حزباوي، ولاعب الوسط الكولومبي ماتيوس أوريبي، والظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو، والظهير القطري الشاب أنس عبد السلام أبويني.

إصابة هنريكي بقطع في الرباط الصليبي
لم يهنأ السد طويلاً بضم جيوفاني هنريكي من بالميراس عبر صفقة قدرت بتسعة ملايين يورو، إذ أعلن، الأحد، تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وإصابته في الغضروف، وذلك خلال مواجهة ودية مع الرجاء المغربي، الجمعة، على ملعب إستاد جاسم بن حمد، انتهت بالتعادل الإيجابي «2-2».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
الحاضر الغائب

الحاضر الغائب
باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
المنفي أمام مؤتمر الهجرة: «المقاربة الأمنية» لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير النظامية

المنفي أمام مؤتمر الهجرة: «المقاربة الأمنية» لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير ...
استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني

استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من...
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
انسحاب مفاجئ لديوكوفيتش من دورة تورونتو للتنس بداعي الإرهاق
انسحاب مفاجئ لديوكوفيتش من دورة تورونتو للتنس بداعي الإرهاق
شاهد.. ريال مدريد يرد بثلاثية مذهلة على ميلان في مباراة ودية بكاليفورنيا
شاهد.. ريال مدريد يرد بثلاثية مذهلة على ميلان في مباراة ودية ...
شاهد.. سيدات فرنسا يسقطن في التعادل السلبي قبل مواجهة البرازيل بكأس العالم
شاهد.. سيدات فرنسا يسقطن في التعادل السلبي قبل مواجهة البرازيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
المزيد
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال...
المغربي رومان سايس سابع صفقات السد القطري بعد ضربة جيوفاني هنريكي
المغربي رومان سايس سابع صفقات السد القطري بعد ضربة جيوفاني ......
سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي مقابل 300 مليون يورو
سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي ......
شاهد.. سيدات فرنسا يسقطن في التعادل السلبي قبل مواجهة البرازيل بكأس العالم
شاهد.. سيدات فرنسا يسقطن في التعادل السلبي قبل مواجهة ......
شاهد.. ريال مدريد يرد بثلاثية مذهلة على ميلان في مباراة ودية بكاليفورنيا
شاهد.. ريال مدريد يرد بثلاثية مذهلة على ميلان في مباراة ودية......
المزيد