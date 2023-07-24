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سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي مقابل 300 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 02:34 مساء
سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي مقابل 300 مليون يورو
كيليان مبابي. (أرشيفية : الإنترنت)
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سمح باريس سان جرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدّث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو (333 مليون دولار) على بطل فرنسا، لضمّ هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، بحسب ما علمت وكالة «فرانس برس»، اليوم الإثنين، من مصدر قريب من المفاوضات.

وتلقى نادي العاصمة المملوك قطرياً منذ 2011 خطاباً من الهلال يتضمّن عرضاً صريحاً وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

ولا يمكن لهذا عقد أن يجري إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبّر البتّة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافاً لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

بعد فشل صفقة ميسي.. مبابي ضمن اهتمامات الهلال
وكشفت تقارير صحفية سعودية، السبت الماضي، أن نادي الهلال وضع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي ضمن اهتماماته بهدف التعاقد معه.

وقالت جريدة «الشرق الأوسط» إن نادي الهلال السعودي يسعى لخطب ود مبابي في الفترة المقبلة، إذا كانت لديه الرغبة في اللعب في الدوري السعودي، على الرغم من تأكيد المقربين من مبابي أنه يريد ريال مدريد.

الخليفي يعلن 31 يوليو نهاية المهلة
ينتهي عقد مبابي (24 عاما) في يونيو 2024، مما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، في أثناء تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي مطلع يوليو الجاري: «كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا»، محددا 31 يوليو موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.

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قصة صعود النجم الأسمر
انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد من موناكو في أغسطس 2017، وتحولت الإعارة إلى صفقة دائمة بـ180 مليون يورو (194 مليون دولار).

إعلان الرغبة في البقاء
أوضح مبابي والمقربون منه، في بيان إلى وكالة الأنباء الفرنسية، أن اللاعب أبلغ «إدارة النادي المكلفة تمديد العقد»، الذي وُقّع قبل عام، بدءا من 15 يوليو 2022 بقراره عدم التمديد لما بعد 2024».

ومنتصف يونيو الماضي، أكد مبابي أن «البقاء» في سان جيرمان كان خياره الوحيد. وقال: «لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار والبقاء في النادي. إنه خياري الوحيد».

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