شاهد.. ريال مدريد يرد بثلاثية مذهلة على ميلان في مباراة ودية بكاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط

قلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي إلى فوز 3-2، في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيك القادم حديثا من تشيلسي الإنجليزي، ثم أضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، حسب «فرانس برس».

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ورد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني. قلص فريق العاصمة الإسباني الفارق عندما ارتكب حارسه ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما أفلتت منه تسديدة ضعيفة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 57. ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 59. ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84.