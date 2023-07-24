انسحاب مفاجئ لديوكوفيتش من دورة تورونتو للتنس بداعي الإرهاق

القاهرة - بوابة الوسط

يغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا عن دورة تورونتو ذات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بداعي التعب بحسب ما أعلن منظمو الدورة في وقت متأخر من مساء الأحد، وقال ديوكوفيتش في بيان نشره الاتحاد الكندي لكرة المضرب على موقعه الرسمي «لطالما أحببت القدوم إلى كندا، لكن بعد التشاور مع فريقي، نعتقد بأننا اتخذنا القرار الأنسب».

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وتابع «آمل في العودة إلى كندا وتورونتو بالذات في السنوات القادمة للعب أمام الجمهور العظيم هنا». ويأتي انسحاب ديوكوفيتش بعد أسبوع على خسارته نهائي بطولة ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس الكاراس المصنف أول عالميا في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات استمرت أربع ساعات و45 دقيقة، حسب «فرانس برس».

ويحمل ديوكوفيتش الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى في بطولات الغراند سلام مع 23 لقبا. وتأتي دورة تورونتو ضمن دورات استعدادية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى المقررة أواخر أغسطس على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.