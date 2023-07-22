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إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 09:42 مساء
إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية
مباراة برشلونة ويوفنتوس (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام يوفنتوس الإيطالي صباح غدٍ الأحد على ملعب ليفاي في كاليفورنيا.

عدد كبير من لاعبي برشلونة ضحايا العدوى
وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تقرر إلغاء المباراة بسبب انتشار عدوى فيروسية تصيب الأمعاء، بين عدد من لاعبيه، وفقا لما ذكرته «الألمانية».

وجاء في بيان أصدره نادي برشلونة: «برشلونة يعلن أن المباراة أمام يوفنتوس، التي كانت مقررة يوم الأحد في استاد ليفاي، ضمن جولة الفريق، ألغيت. حيث أن جزءا كبيرا من الفريق يعاني من التهاب في الأمعاء بسبب عدوى فيروسية».

تأتي المباراة ضمن الجولة التي يقوم بها فريق برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية بهدف الاستعداد للموسم الجديد. ويتضمن برنامج فريق برشلونة التوجه إلى مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا لمواجهة يوفنتوس على أن يعود إلى مقر إقامته بلوس أنجلوس عقب المباراة.

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ومن غير الواضح بعد مصير بقية المباريات الودية التي خطط برشلونة لخوضها، إذ أنه من المقرر أن يواجه فريق آرسنال الإنجليزي يوم 26 يوليو في ملعب صوفي، على أن يسافر بعدها إلى مدينة دالاس لخوص مباراة «كلاسيكو» ودية أمام ريال مدريد على ملعب دالاس كاوبويز.

وستكون المحطة الأخيرة في جولة برشلونة في الأول من أغسطس المقبل عندما يواجه فريق ميلان في مدينة لاس فيغاس.

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