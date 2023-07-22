ريال مدريد يمنع طباعة اسم مبابي على قمصان الفريق

القاهرة - بوابة الوسط

أثارت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني دهشة الكثيرين من مشجعيها، بإصدار قرار تمنع بموجبه طباعة اسم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي على قمصان فريق ريال مدريد.

قرار مفاجئ لعملاء متاجر ريال مدريد

وفوجئ عملاء المتاجر الرسمية التابعة لنادي ريال مدريد بقرار يمنع طباعة اسم الفرنسي كيليان مبابي، على قمصان الفريق بالمتاجر التابعة للنادي، مما أثار الكثير من الجدل وفتح بابا جديدا للتكهنات.

ومنح القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، المهاجم كليان مبابي، مهلة حتى نهاية شهر يوليو الجاري لتحديد موقفه النهائي، إما بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو الرحيل هذا الصيف.

من جانبه، يملك مبابي خطة أخرى تتمثل بالبقاء لمدة سنة واحدة في معقل «حديقة الأمراء»، ثم الرحيل مجانا في صيف 2024 بهدف الحصول على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان التي تبلغ 150 مليون يورو، بجانب الحصول أيضا على مكافأة توقيع كبيرة من نادي ريال مدريد.

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ووسط الغموض الذي يلف مستقبل مبابي، والشائعات الصحفية المنتشرة حول انتقاله إلى ملعب سانتياغو برنابيو، أصدر ريال مدريد قرارا بمنع طباعة اسم مبابي على القمصان داخل المتاجر الرسمية للنادي «الملكي».

ولا يحق للأندية طباعة اسم لاعب ليس ضمن صفوفها وعرضه في المتاجر الرسمية التابعة لها، لكن من حق العميل أن يطلب طباعة اسم أي لاعب يريده في العالم، ولهذا يبدو قرار ريال مدريد غريبا للكثيرين، غير أنه من المرجح أن يكون هذا القرار توصية من الإدارة القانونية في ريال مدريد.

وبحسب جريدة «ماركا» الإسبانية، فقد حاول بعض المشجعين طباعة اسم مبابي على قميص ريال مدريد داخل متاجر النادي، لكن الموظفين المسؤولين عن العملية رفضوا ذلك، وأوضحوا للعملاء أنهم يطبقون أوامر الإدارة.