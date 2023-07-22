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باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 11:42 صباحا
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
كيليان مبابي. (فرانس برس)
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أعلن بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، باريس سان جيرمان، الجمعة، تشكيلة خالية من نجمه كيليان مبابي، لخوض جولته الاستعدادية في آسيا التي ستبدأ السبت في اليابان.

ويبدو الانفصال بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي وشيكا، بعد أن قرر النادي المملوك قطريا السفر إلى جولته الاستعدادية في اليابان وكوريا الجنوبية من دون قائد المنتخب الفرنسي، وهذا معناه أن اللاعب سيعرض للبيع، علما بأنه محل اهتمام شديد من ريال مدريد، حسب وكالة «فرانس برس».

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الخليفي يعلن 31 يوليو نهاية المهلة
ينتهي عقد مبابي (24 عاما) في يونيو 2024، مما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، في أثناء تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي مطلع يوليو الجاري: «كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا»، محددا 31 يوليو موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.

قصة صعود النجم الأسمر
انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد من موناكو في أغسطس 2017، وتحولت الإعارة إلى صفقة دائمة بـ180 مليون يورو (194 مليون دولار).

إعلان الرغبة في البقاء
أوضح مبابي والمقربون منه، في بيان إلى وكالة الأنباء الفرنسية، أن اللاعب أبلغ «إدارة النادي المكلفة تمديد العقد»، الذي وُقّع قبل عام، بدءا من 15 يوليو 2022 بقراره عدم التمديد لما بعد 2024».

ومنتصف يونيو الماضي، أكد مبابي أن «البقاء» في سان جيرمان كان خياره الوحيد. وقال: «لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار والبقاء في النادي. إنه خياري الوحيد».

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