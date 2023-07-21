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النصر السعودي يفاوض ساديو ماني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 05:48 مساء
النصر السعودي يفاوض ساديو ماني
ساديو ماني (أرشيفية: الإنترنت)
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دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات بهدف ضم السنغالي ساديو ماني من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.

المفاوضات تجري في البرتغال
واجتمع ممثلون عن ساديو ماني مع المسؤولين في نادي النصر، في البرتغال التي يعسكر الفريق الألماني فيها استعداداً للموسم الجديد، للحديث عن إمكانية انتقال قائد منتخب السنغال إلى الدوري السعودي، وفقا لتقرير جريدة «الخليج» الإماراتية.

المفاوضات التي وصلت إلى مراحل متقدمة بين نادي النصر وممثلين عن ساديو ماني بمثابة موافقة من اللاعب السنغالي على الرحيل واللعب في الدوري السعودي، حيث يجري الطرفان محادثات بشأن تفاصيل الصفقة والمقابل المادي، وفي حالة التوصل إلى اتفاق فسيقوم النصر بمخاطبة بايرن ميونخ رسمياً من أجل شراء عقد اللاعب الدولي السنغالي.

وانضم ساديو ماني (31 عاماً)، إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022، مقابل 32 مليون يورو، لكنه قدّم موسماً سيئاً مع الفريق الألماني، وزاد الأمر سوءاً بدخوله في شجار مع زميله ليروي ساني.

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وألمح المدرب توماس توخيل إلى أن ساديو ماني، المتمسك بالبقاء مع بايرن ميونخ، عليه بذل مجهود استثنائي لإقناعه بمنحه فرصة اللعب أساسياً في ظل وجود وفرة من اللاعبين في المراكز الهجومية داخل قائمة الفريق.

تعد مفاوضات ممثلي ساديو ماني مع إدارة النصر السعودي كأول رد على تصريحات توخيل، الذي لن يتردد في فتح باب الرحيل للاعبه السنغالي. وفي حال إتمام الصفقة فإن ماني سيحصل على فرصة اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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