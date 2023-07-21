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هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 05:05 مساء
هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام
هاري كين (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن قائد منتخب إنجلترا هاري كين، حسم أمره بشأن مستقبله مع نادي توتنهام.

وأكدت تلك التقارير أن هاري كين (29 عاما)، لن يجدد عقده مع توتنهام، وسط تكهنات متزايدة بشأن اهتمام بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني بضم المهاجم الدولي، وفقاً لـ«الألمانية».

توتنهام أمام خيارين
وبحسب جريدة «تايمز» البريطانية، فإن هاري كين استقر على عدم تجديد عقده لكنه غير متعجل في الرحيل عن توتنهام هذا الصيف الأمر الذي يضع توتنهام أمام خيارين، إما السماح له بالرحيل أو محاولة التتويج بلقب في الموسم الجديد أو على أقل تقدير التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي من أجل إقناعه بالبقاء.

وتردد أن بايرن ميونخ عرض على توتنهام 68 مليون جنيه إسترليني لضم كين، لكن توتنهام رفض العرض وطالب بالحصول على مئة مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، اعترف المدير الفني لفريق توتنهام الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، بأنه لا يشعر بالراحة حيال الموقف الغامض لمستقبل هاري كين، مشيراً إلى رغبته في أن يجري حل الأمر في أقرب وقت ممكن.

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واعتبر بوستيكوغلو، الذي جرى تعيينه كمدرب جديد لتوتنهام قبل بداية الموسم المقبل، أن الموقف الحالي للاعب مهم مثل هاري كين ليس جيدا، وقال في حديث مع الصحفيين عبر موقع «فوتبول لندن»، إنه من الإنصاف القول بأنه ليس مرتاحاً حيال هذا الموقف.

وأضاف المدرب الأسترالي: «إنه ليس شيئاً ستبحث عنه، إنه أمر معروف إذا كان سيحدث أم لا، أعني أنه جزء مهم للغاية بالنسبة لنادي كرة القدم، ليس فقط الفريق ولكن للنادي بأكمله، لذلك أرى أنه بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، لا نريد الاستمرار في هذه الوضعية لفترة طويلة».

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