راسل يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق المجر لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سائق فريق مرسيدس جورج راسل، اليوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى، المقرر إقامته بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

الأعلام الحمراء توقف التجارب الحرة

وخلال التجربة التي توقفت ثلاث مرات، سجل راسل أسرع زمن للفة، حيث سجل 1:38:795 دقيقة على مضمار «هونجارورينج»، متفوقاً على أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين بفارق 0:359 ثانية، فيما جاء لانس سترول، سائق فريق أستون مارتن في المركز الثالث، بينما لم يسجل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، أي زمن، وفقاً لـ«الألمانية».

شهدت التجربة ظهور الأعلام الحمراء بعد أربع دقائق من بدايتها عندما دارت سيارة سيرجيو بيريز، سائق فريق ريد بُل، واصطدمت بالحائط، وتضررت سيارته بشكل كبير من الجانب الأيسر الأمامي كما أدى الاصطدام إلى تدمير الجناح الأمامي.

وعقب استئناف السباق لم تستمر الإثارة كثيراً حيث عاد السائقون لمراكز الصيانة بعد وقت قصير بسبب هطول الأمطار بغزارة.

ومع تبقي 15 دقيقة فقط على نهاية التجربة، كان فالتيري بوتاس سائق فريق ألفا روميو أول سائق يسجل زمناً، تبعه ثنائي وليامز أليكس ألبون ولوغان سارغنت.

وتوقفت التجربة مرة أخرى، بعدما اصطدم كارلوس ساينز بالحواجز وتوقفت سيارته على العشب.

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وخلال الدقائق العشر الأخيرة تواجد العديد من السائقين على المضمار، وتمكن راسل هذه المرة من تحقيق أسرع زمن للفة.

ولم يسجل دانييل ريتشاردو، الذي عاد لشبكة الانطلاق مع فريق ألفا تاوري، بعد استبعاد نيك دي فريس، أي زمن.

ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائقين، بفارق 99 نقطة أمام زميله بالفريق بيريز.