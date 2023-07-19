يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع موراتا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جريدة «ماركا» الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل بقوة مزاد التعاقد مع لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

6 أندية تسعى لضم موراتا

وقالت الجريدة إن موراتا يحظى باهتمام كبير يصل إلى ستة أندية، إلا أن الصورة بشأن وجهته النهائية لم تتضح بعد، حيث يقوم نادي إنتر ميلان الإيطالي من جانبه بتكثيف جهوده لحسم الصفقة لمصلحته، بينما لا يزال نادي روما في سباق التعاقد مع موراتا رغبةً في كسب خدماته.

وأشارت «ماركا» إلى أن عروض أندية الدوري السعودي أيضاً تلاحق اللاعب الدولي الإسباني من أندية الهلال والأهلي والتعاون.

وأوضحت الجريدة الإسبانية أن وكيل أعمال ألفارو موراتا موجود حاليا في إيطاليا ويناقش العروض المطروحة كافة لضم اللاعب، مشيرة إلى أن دخول نادي يوفنتوس في السباق للتوقيع مع موراتا، قد يغير وجهة اللاعب الذي يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي مجددا.

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يذكر أن ألفارو موراتا خاض تجربة احترافية مع يوفنتوس وتمكن من نيل إعجاب مسؤولي النادي الإيطالي الذي ضم اللاعب على سبيل الإعارة، وفي العام 2021 سعى يوفنتوس إلى شراء عقد اللاعب مع نادي أتلتيكو مدريد، حيث كان عقد استعارة اللاعب ينص على إمكان انتقاله إلى صفوف النادي الإيطالي مقابل 45 مليون يورو، إلا أنه بقي في أتلتيكو مدريد.