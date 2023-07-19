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ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 04:01 مساء
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
مباراة ريال مدريد وبرشلونة (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأ فريقا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان جولتيهما للتحضير للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، التي تتضمن خوض مباراة «كلاسيكو» بين الغريمين من المقرر أن تقام في مدينة دالاس يوم 29 يوليو الجاري.

ريال مدريد وبرشلونة يبدآن الرحلة من لوس أنغلوس
وعلى الرغم من أن كلا الفريقين اختار مدينة لوس أنغلوس نقطة انطلاق لجولته في الولايات المتحدة الأميركية، فإنه سيكون من الصعب أن يتصادف الفريقان في لوس أنغلوس لأن مقري بعثتيهما سيكونان في منطقتين مختلفتين تمامًا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وسيكرر ريال مدريد خطة العام الماضي بالتدرب في جامعة كاليفورنيا، والإقامة في منطقة بيفرلي هيلز، بينما سيجري برشلونة تدريباته في مدرج لوس أنغلوس التذكاري، الملعب الذي استضاف دورتي 1932 و1984 الأولمبيتين، وسيقيم في فندق بوسط المدينة.

أما برشلونة فسيبقى في لوس أنغلوس حتى 28 يوليو، لكنه سيتوجه 22 يوليو إلى ملعب ليفي في سانتا كلارا لمواجهة يوفنتوس ثم سيعود في اليوم نفسه.

وسيواجه «البلوجرانا» فريق آرسنال الإنجليزي يوم 26 يوليو في ملعب صوفي، على أن يسافر بعدها إلى مدينة دالاس لخوص مباراة «كلاسيكو» ودية أمام ريال مدريد على ملعب دالاس كاوبويز.

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وستكون المحطة الأخيرة في جولة برشلونة في الأول من أغسطس المقبل عندما يواجه فريق ميلان في مدينة لاس فيغاس.

أما ريال مدريد فسيخوص أولى مبارياته الودية في هذه الجولة يوم 23 يوليو على ملعب روز بول في باسادينا أمام ميلان.

وسيمكث «الميرينجي» في مدينة لوس أنغلوس حتى يوم 25 يوليو، ثم يتوجه لاحقًا إلى هيوستن لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن بعدها سيتوجه «الميرينجي» إلى مدينة دالاس لخوض مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة يوم 29؛ وأخيرًا سيتوجه إلى أورلاندو للعب أمام يوفنتوس في الثاني من أغسطس المقبل، قبل العودة إلى إسبانيا.

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