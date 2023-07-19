الحارس الكاميروني يرحب بمانشستر يونايتد بعد رحلته الناجحة مع إنتر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد حارس المرمى الكاميروني الدولي أندريه أونانا أنه لم يتمكن من مقاومة فرصة اللعب لمصلحة مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادما من إنتر الإيطالي.

جاء ذلك في مقابلته مع جريدة «كورييري ديلو سبورت» الرياضية، حيث يستعد أونانا للانضمام إلى مانشستر يونايتد عبر صفقة تقدر بـ55 مليون يورو، بعد أن وصل إلى إنتر الموسم الماضي بصفقة حرة، وتألق في صفوفه، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال أونانا (27 عاما) في حديث إلى الجريدة الإيطالية: «أريد فعلا بدء هذه المغامرة المثيرة مع مدرب أعتبره شخصيا مايسترو». ولعب الحارس سابقا تحت إشراف مدرب يونايتد الحالي، الهولندي إريك تين هاغ، عندما كانا معا في أياكس أمستردام، وحققا لقب الدوري ثلاث مرات.

أونانا: سألعب في دوري عظيم ولنادٍ عريق

أضاف الحارس الكاميروني: «سألعب في دوري عظيم ولنادٍ عريق يملك تاريخا كبيرا كما كانت الحال مع إنتر. من المهم جدا أن تكون صريحا، وتُخبر العالم الحقيقة. أنا من الأشخاص الذين يعشقون التحديات، واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي نادٍ مثل يونايتد لا يمكن مقاومته».

انضم الكاميروني إلى برشلونة الإسباني في سن الرابعة عشرة، بعدما جرى رصده في أكاديمية مواطنه صامويل إيتو بموطنه. وبعدما أخفق في الارتقاء إلى الفريق الأول، انضم إلى أياكس في 2015، وحقق معه لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات تحت إشراف تين هاغ، ثم انضم إلى إنتر عبر صفقة حرة صيف العام الماضي، بعد انتهاء عقده مع أياكس.