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مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 10:05 صباحا
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
مهاجم ريال مدريد رودريغو في الإطار الأيمن ومبابي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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أظهر مهاجم ريال مدريد رودريغو جوس رغبته فيما يخص مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قائلًا إنه يرغب في رؤيته بالقميص الأبيض، وقال اللاعب في تصريحات للتليفزيون البرازيلي: «ريال مدريد يبرم صفقات جيدة، إنهم يقومون بعمل جيد من خلال جمع خبرة اللاعبين الحاليين مع شباب المستقبل والذين بإمكانهم المساعدة كثيرًا أيضًا في الحاضر».

وأضاف رودريغو: «لا أمتلك أية معلومات حول مبابي وسننتظر لنعرف ماذا سيحدث، أتمنى أن يأتي فهو سيساعدنا كثيرًا وأيضًا هو نجم ولكننا لا نعلم شيئًا، الموقف في ريال مدريد معقد للغاية لأنه كل عام يدور حديث حول انضمام لاعبين مثل مبابي أو كانتي. وعندما انضممت للفريق كان هناك كلام كثير حول انضمام بوغبا. لا أعلم ماذا سيحدث»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

باريس سان جيرمان يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية.. ومبابي الأغلى

واعتبر المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو ناسيمنتو دي أراوجو، أنه من أجل مصلحة النادي، حان الوقت لرحيل كيليان مبابي، مشيرًا إلى عدم أهمية الطريقة التي سيرحل بها. وفي تصريحات لجريدة «ليكيب» الفرنسية، أضاف ليوناردو، الذي أُقيل من منصب المدير الرياضي بالنادي الباريسي في مايو 2021 في سياق توتر علاقته مع المهاجم الفرنسي، إن باريس سان جيرمان كان موجوداً قبل كيليان مبابي وسيبقى من بعده.

وأضاف «لقد قضى ست سنوات في باريس وفي تلك المواسم الستة فازت خمسة أندية مختلفة بدوري أبطال أوروبا. لم يكن مبابي بين صفوف أي منها. هذا يعني أنه من الممكن تمامًا الفوز بهذه المسابقة بدونه». وأكد ليوناردو أنه «من خلال سلوكه في العامين الماضيين، أظهر مبابي أنه لا يزال غير قادر على قيادة فريق بشكل حقيقي».

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