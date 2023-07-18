  • Alwasat News
Atwasat

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 10:11 صباحا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
سون هيونغ مين. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

قال جناح توتنهام هوتسبير، سون هيونغ مين، إنه «كان يستطيع الانتقال إلى السعودية لمواصلة مسيرته هناك، لكنه اختار البقاء مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لتعويض موسم مخيب للآمال».

وتقاسم سون مع محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 برصيد 23 هدفاً، لكن لاعب كوريا الجنوبية اكتفى بتسجيل عشرة أهداف فقط الموسم الماضي متأثراً بالإصابات وتراجع المستوى، ليحتل ناديه المركز الثامن، حسب «رويترز».

توتنهام يغري هاري كين بـ400 ألف إسترليني أسبوعيا ومنصب بعد الاعتزال

وذكرت تقارير أن اللاعب (31 عاماً) كان مرشحاً للانتقال إلى الدوري السعودي في صفقة ضخمة هذا الصيف، لكن في مؤتمر صحفي في بيرث قبل مباراة ودية أمام وست هام يونايتد، التزم اللاعب الكوري بالبقاء مع الفريق القادم من شمال لندن.

وقال سون «ربما لو أردت الذهاب إلى هناك سأكون هناك وليس هنا. أحب لعب كرة القدم، ومن الواضح أن المال مهم أيضاً، لكني أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن أفعلها، عانيت بدنياً في الموسم الماضي. هذا ليس سوني الذي أعرفه، لذا أريد أن أثبت هذا الموسم أني سوني الذي نعرفه جميعاً. أريد أن أثبت ذلك لنفسي وأريد رد الجميل لفريقي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة

«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة

صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف ...
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيوكاسل يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى أوروبا
نيوكاسل يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى أوروبا
هاري ماجواير محبط من قرار تجريده من شارة قيادة مانشستر يونايتد
هاري ماجواير محبط من قرار تجريده من شارة قيادة مانشستر يونايتد
بوسكيتس يزامل ميسي رسميا في إنتر ميامي.. والمدير الرياضي: أذكى اللاعبين
بوسكيتس يزامل ميسي رسميا في إنتر ميامي.. والمدير الرياضي: أذكى ...
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
المزيد
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا...
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري ......
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف ......
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة ......
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي ......
المزيد