نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

قال جناح توتنهام هوتسبير، سون هيونغ مين، إنه «كان يستطيع الانتقال إلى السعودية لمواصلة مسيرته هناك، لكنه اختار البقاء مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لتعويض موسم مخيب للآمال».

وتقاسم سون مع محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 برصيد 23 هدفاً، لكن لاعب كوريا الجنوبية اكتفى بتسجيل عشرة أهداف فقط الموسم الماضي متأثراً بالإصابات وتراجع المستوى، ليحتل ناديه المركز الثامن، حسب «رويترز».

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وذكرت تقارير أن اللاعب (31 عاماً) كان مرشحاً للانتقال إلى الدوري السعودي في صفقة ضخمة هذا الصيف، لكن في مؤتمر صحفي في بيرث قبل مباراة ودية أمام وست هام يونايتد، التزم اللاعب الكوري بالبقاء مع الفريق القادم من شمال لندن.

وقال سون «ربما لو أردت الذهاب إلى هناك سأكون هناك وليس هنا. أحب لعب كرة القدم، ومن الواضح أن المال مهم أيضاً، لكني أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن أفعلها، عانيت بدنياً في الموسم الماضي. هذا ليس سوني الذي أعرفه، لذا أريد أن أثبت هذا الموسم أني سوني الذي نعرفه جميعاً. أريد أن أثبت ذلك لنفسي وأريد رد الجميل لفريقي».