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فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 10:05 مساء
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
نيكلاس فولكروج. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشف المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج أن المحادثات لا تزال جارية مع فيردر بريمن الألماني حول تمديد التعاقد، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن النادي أبلغه بأنه مستعد لبيعه في حال تلقي العرض المناسب، وقال فولكروج، بعد مباراة الفريق الودية التي انتهت بالفوز على أولدنبورغ 3-1 استعداداً للموسم المقبل، «إن المحادثات متأرجحة».

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وأضاف: «كانت هناك أيام اقتربنا فيها من الاتفاق بينما كان هذا يبدو بعيداً في أيام أخرى. هي عملية ولا أعرف إلى أين ستؤدي. لكن ليست هناك خلافات، وإنما محادثات عادية». وجدد فولكروج عقده مع بريمن في العام الماضي ليستمر حتى 2025، وبعدها أصبح لاعباً بالمنتخب الألماني وشارك في كأس العالم 2022 في قطر، وتصدّر قائمة هدافي الدوري الألماني «بوندسليغا» في الموسم الماضي، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

ولم يصرح فولكروج أبداً بوجود رغبة لديه في الرحيل عن فيردر بريمن، لكن تردد أن اللاعب يحظى باهتمام باير ليفركوزن الألماني وفيورنتينا الإيطالي. وتردد أن فيردر بريمن مستعد للسماح برحيل اللاعب مقابل نحو 20 مليون يورو، وقال فولكروج إن النادي أبلغه بذلك.

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