نيوكاسل يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من انتقاله إلى صفوف النصر السعودي الموسم الماضي، تاركًا خلفه تاريخًا طويلًا وإنجازات عديدة حققها طيلة مشواره في الأندية الأوروبية، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يجد نفسه مطلوبًا للعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا وتحديدًا في الدوري الإنجليزي.

وبعدما ارتدى قميص مانشستر يونايتد مرتين، أصبح رونالدو مرشحًا لارتداء قميص نادي نيوكاسل الذي يملك صندوق الاستثمار السعودي السيادي 80% من أسهمه.

مصلحة نيوكاسل أهم

المدير الفني لفريق نيوكاسل إيدي هاو فتح الباب أمام ضم رونالدو أو أي لاعب من لاعبي الأندية السعودية الأربعة التي ضمها الصندوق السيادي لصفوف فريقه، وقال إن مثل هذا القرار سيخضع لمعيار واحد وهو مصلحة نيوكاسل، وما إذا كان اللاعب المرشح ذا جدوى بالنسبة للنادي، وفقا لتقرير جريدة «الخليج» الإماراتية.

وطالب إيدي هاو مشجعي نيوكاسل بعدم رفع سقف التوقعات بشأن إبرام صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أول مشاركة للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عشرين عامًا.

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وقال إيدي هاو: «نعمل ضمن ميزانية محدودة، ولن نشتري لاعبًا آخر بنفس سعر تونالي لأنه لا يمكننا إنفاق هذه الملايين في كل فترة انتقالات، وعلينا أن نكون أذكياء في إنفاق ما تبقى لنا من تمويل، وأعرف أننا بحاجة إلى مزيد من اللاعبين، لكن سنصبر حتى نحصل على اللاعبين المناسبين».

يأتي فتح الباب أمام ضم رونالدو إلى صفوف نيوكاسل على الرغم من أن النجم البرتغالي يشارك في فترة الإعداد مع الفريق السعودي.