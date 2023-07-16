  • Alwasat News
Atwasat

نيوكاسل يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 08:16 مساء
نيوكاسل يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى أوروبا
رونالدو خلال مشاركته في فترة الإعداد الخاصة بنادي النصر (الإنترنت: حساب نادي النصر على تويتر)
alwasat radio

على الرغم من انتقاله إلى صفوف النصر السعودي الموسم الماضي، تاركًا خلفه تاريخًا طويلًا وإنجازات عديدة حققها طيلة مشواره في الأندية الأوروبية، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يجد نفسه مطلوبًا للعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا وتحديدًا في الدوري الإنجليزي.

وبعدما ارتدى قميص مانشستر يونايتد مرتين، أصبح رونالدو مرشحًا لارتداء قميص نادي نيوكاسل الذي يملك صندوق الاستثمار السعودي السيادي 80% من أسهمه.

مصلحة نيوكاسل أهم
المدير الفني لفريق نيوكاسل إيدي هاو فتح الباب أمام ضم رونالدو أو أي لاعب من لاعبي الأندية السعودية الأربعة التي ضمها الصندوق السيادي لصفوف فريقه، وقال إن مثل هذا القرار سيخضع لمعيار واحد وهو مصلحة نيوكاسل، وما إذا كان اللاعب المرشح ذا جدوى بالنسبة للنادي، وفقا لتقرير جريدة «الخليج» الإماراتية.

وطالب إيدي هاو مشجعي نيوكاسل بعدم رفع سقف التوقعات بشأن إبرام صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أول مشاركة للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عشرين عامًا.

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
محمد صلاح يتفوق على رونالدو في الدوري الإنجليزي

وقال إيدي هاو: «نعمل ضمن ميزانية محدودة، ولن نشتري لاعبًا آخر بنفس سعر تونالي لأنه لا يمكننا إنفاق هذه الملايين في كل فترة انتقالات، وعلينا أن نكون أذكياء في إنفاق ما تبقى لنا من تمويل، وأعرف أننا بحاجة إلى مزيد من اللاعبين، لكن سنصبر حتى نحصل على اللاعبين المناسبين».

يأتي فتح الباب أمام ضم رونالدو إلى صفوف نيوكاسل على الرغم من أن النجم البرتغالي يشارك في فترة الإعداد مع الفريق السعودي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - خارطة طريق مجلسي النواب والدولة في ليبيا

كاريكاتير حليم - خارطة طريق مجلسي النواب والدولة في ليبيا
«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة

«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة
تأهل الملعب الليبي والنصر زليتن والشموع والنهضة والقرضابية لتصفيات الصعود للممتاز

تأهل الملعب الليبي والنصر زليتن والشموع والنهضة والقرضابية لتصفيات الصعود ...
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس وبنغازي»

باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس ...
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميسي يعزز جاذبية الدوري الأميركي
ميسي يعزز جاذبية الدوري الأميركي
فينيسيوس: بنجامين مندي ضحية جديدة لثقافة تدمير السمعة
فينيسيوس: بنجامين مندي ضحية جديدة لثقافة تدمير السمعة
شباب بلوزداد الجزائري يتعاقد مع مدرب الوداد المغربي
شباب بلوزداد الجزائري يتعاقد مع مدرب الوداد المغربي
ستيفن غيرارد رابع أعلى المدربين أجرا في العالم
ستيفن غيرارد رابع أعلى المدربين أجرا في العالم
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
المزيد
هاري ماجواير محبط من قرار تجريده من شارة قيادة مانشستر يونايتد
هاري ماجواير محبط من قرار تجريده من شارة قيادة مانشستر ......
نيوكاسل يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى أوروبا
نيوكاسل يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى أوروبا...
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس...
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير...
ستيفن غيرارد رابع أعلى المدربين أجرا في العالم
ستيفن غيرارد رابع أعلى المدربين أجرا في العالم...
المزيد