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ميسي يعزز جاذبية الدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 03:57 مساء
ميسي يعزز جاذبية الدوري الأميركي
ميسي مرتديا قميص إنتر ميامي عقب التوقيع على العقد (الإنترنت: حساب إنتر ميامي على فيسبوك)
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على مدار سنوات طويلة مضت، اعتاد الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، على استقطاب العديد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة والشهرة الطاغية، إلا أن معظم هؤلاء النجوم انتقلوا إلى الدوري الأميركي كخطوة أخيرة في مسيرتهم الكروية، إلا أن تأثير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الدوري الأميركي سيكون كبيرًا.

تأثير إعلامي وجماهيري كبير
فبرغم تقدمه أيضًا في السن، لكن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة لانتقال الأسطورة ميسي، حيث يمثل انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأميركي فرصة رائعة أمام الدوري الأميركي ليحظى بجاذبية هائلة ومتابعة كبيرة على كافة المستويات الإعلامية والجماهيرية، بحسب تقرير لـ«الألمانية».

وبعدما أعلن إنتر ميامي تفاصيل عقد ميسي مع النادي، قال رئيس رابطة الدوري الأميركي دون غاربر: «ما من شك لدينا بأن ميسي سيظهر للعالم أن الدوري الأميركي يمكن أن يصبح بطولة لأفضل اللاعبين في العالم».

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعقد يمتد لموسمين، وذكرت تقارير أن قيمة العقد تتراوح ما بين خمسين وستين مليون دولار في الموسم الواحد.

ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد أمام كروزا أزول المكسيكي يوم 21 يوليو الجاري.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم المنقضي.

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واعترف قائد منتخب الأرجنتين في مقابلة أجريت معه أخيرًا، أنه لم يكن يريد إنهاء مسيرته الكروية بالدوري الأميركي.

وفي الماضي، كان الوضع مختلفًا، حيث أنهى نجوم كبار مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام والألماني باستيان شفاينشتيغر والفرنسي تييري هنري مسيرتهم في الدوري الأميركي عبر عقود مغرية للغاية، وهو المصير الذي يسير إليه ميسي بدوره، لكن مع تأثير أكبر بسبب قدراته الفنية العالية وتأثيره الإعلامي والجماهيري الكبير.

ومن المقرر أن يقوم نادي إنتر ميامي اليوم الأحد، بنظيم فعالية احتفالية بمناسبة تعاقده مع ليونيل ميسي، وأعد النادي العديد من الفقرات لتقديمها خلال الحفل من بينها فقرة غنائية للمطربة الكولومبية شاكيرا.

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