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السعودية تتسلم راية تنظيم الدورة الـ16 للألعاب العربية 2027

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 11:59 صباحا
السعودية تتسلم راية تنظيم الدورة الـ16 للألعاب العربية 2027
جانب من مراسم تسلم السعودية راية دورة الألعاب العربية 2027. (إنترنت)
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تسلمت المملكة العربية السعودية راية تنظيم النسخة الـ16 من دورة الألعاب العربية، المقررة إقامتها في صيف 2027، عقب انتهاء النسخة الـ15 بالجزائر، أمس السبت.

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وذكر الحساب الرسمي للجنة الأوليمبية السعودية عبر «تويتر»: «المملكة العربية السعودية تتسلم علم اللجان الأوليمبية، كونها البلد المستضيف الدورة السادسة عشرة 2027.. أهلاً بالوطن العربي في المملكة».

اجتماع الجمعية العمومية في العاصمة الجزائر
وقد أبدت المملكة رغبتها في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشرة 2027، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في قاعة المؤتمرات بفندق شيراتون في العاصمة الجزائر.

بينما اختتمت، أمس السبت، فعاليات النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية بالجزائر، بمشاركة 22 دولة عربية في 22 رياضة على مدى أكثر من 10 أيام.

ترحيب الأمير عبد العزيز بالوفود العربية في النسخة المقبلة
ورحب وزير الرياضة رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، بالوفود العربية في النسخة المقبلة من دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها المملكة في العام 2027.

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