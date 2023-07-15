رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن فوز فريقه بلقب الدوري في الموسم المقبل أهم بالنسبة له من لقب الهداف المرشح له.

وأضاف رونالدو في حديثه لوسائل الإعلام السعودية، عقب فوز النصر على فريق فارنسي البرتغالي 5-1 في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد من الدوري السعودي: «لو سألتم مهاجم النصر تاليسكا في الموسم الماضي عن الأهم، اللقب أم الهداف، فسيختار الفوز باللقب».

الدوري السعودي مختلف

وأكد رونالدو أن الجميع على موعد مع الدوري السعودي بنسخة مختلفة، بعد الإضافات التي تشهدها الأندية السعودية التي تعاقدت مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين على المستوى العالمي.

وأوضح رونالدو أن فريق النصر تحديداً يستعد بشكل جيد، وسيحصل على إضافات مهمة في الأيام القادمة تجعله جاهزاً للمنافسة.

وكالعادة أحاطت وسائل الإعلام برونالدو الذي استجاب لها للرد على الأسئلة عقب نهاية المباراة.

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وبعث فريقا النصر والهلال برسائل مطمئنة لأنصارهما بعد الفوز المصحوب بالأداء في تجربتي فارنسي البرتغالي ووفولسبيرجر النمساوي، التي أقيمت ضمن التجمع الصيفي، استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يبدأ في 11 أغسطس المقبل تزامناً مع الدوري الإنجليزي والإسباني.

وتمكن النصر من دون رونالدو والكرواتي بروزوفيتش من الفوز على فارنسي بنتيجة عريضة 5-1 في مباراة حضرها سبعة آلاف متفرج، وتابعها كريستيانو من المدرجات.

