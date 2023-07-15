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ديوكوفيتش وألكاراز يتصارعان غدا على لقب ويمبلدون وصدارة تصنيف التنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 08:44 مساء
ديوكوفيتش وألكاراز يتصارعان غدا على لقب ويمبلدون وصدارة تصنيف التنس
ديوكوفيتش وألكاراز (أرشيفية: الإنترنت)
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تتجدد المواجهة بين نجمي التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش والإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، غداً الأحد، على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي اللعبة، عندما يلتقي اللاعبان في نهائي بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

ترقب كبير لنهائي وبمبلدون
ومنذ بداية بطولة ويمبلدون، كانت هناك حالة من الترقب لوصول اللاعبين إلى المباراة النهائية، لينحصر اللقب بين ألكاراز المصنف أول عالمياً وديوكوفيتش المصنف ثانٍ.

ومع وصول ديوكوفيتش وألكاراز سوياً إلى النهائي، لم يعد هدف كل منهما قاصراً على اعتلاء منصة التتويج بلقب ويمبلدون، وإنما يتنافس اللاعبان أيضا على صدارة التصنيف العالمي، حيث يمكن لديوكوفيتش استعادة الصدارة حال فوزه باللقب، فيما سيكون الفوز باللقب أيضاً هو الوسيلة الوحيدة أمام ألكاراز للحفاظ على الصدارة التي يتربع عليها حالياً.

ويخوض كل من اللاعبين المباراة النهائية لبطولة ويبلدون للتنس بطموح كبير يختلف عن الآخر، حيث يتطلع ديوكوفيتش إلى تحقيق أكثر من رقم قياسي عبر الفوز في هذا النهائي.

ديوكوفيتش يتطلع لمزيد من الإنجازات
وإذا تغلب ديوكوفيتش (36 عاماً) على ألكاراز، سيعادل اللاعب الصربي رقمين قياسيين مسجلين باسم نجم التنس السابق السويسري روجيه فيدرر، وهما الفوز باللقب خمس مرات متتالية وإحراز لقب ويمبلدون ثماني مرات.

كما سيعزز ديوكوفيتش رقماً قياسياً مسجلاً باسمه، وهو عدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته في البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وانفرد ديوكوفيتش بهذا الرقم القياسي من خلال فوزه قبل أسابيع قليلة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» ثانية البطولات الأربع الكبرى في الموسم الحالي للتنس، رافعاً رصيده إلى 23 لقباً في هذه البطولات مقابل 22 لقباً للإسباني رافاييل نادال.

ألكاراز يبحث عن اللقب الثاني
في المقابل، وبرغم تصدره التصنيف العالمي لمحترفي اللعبة، لا يزال سجل ألكاراز (20 عاماً) قاصرا على لقب واحد في بطولات التنس الأربع الكبرى، وهو ما يمنح اللاعب حافزاً إضافياً قبل مباراة الغد.

وأحرز ألكاراز هذا اللقب الوحيد السابق من خلال بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينغ ميدوز» في الموسم الماضي.

ديوكوفيتش يتدرب في مونتنيغرو استعداداً لويمبلدون
الإسباني ألكاراز أصغر من يضع قدما بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للتنس

خسر ألكاراز في الدور نصف النهائي لرولان غاروس للتنس أمام ديوكوفيتش قبل أسابيع قليلة لتتعادل كفة اللاعبين في المواجهات المباشرة، حيث فاز كل منهما على الآخر مرة واحدة فقط، فيما ستكون مباراة الأحد هي المواجهة الثالثة بينهما.

وقدم كل من اللاعبين عرضاً متميزاً في الدور قبل النهائي، وأطاح ديوكوفيتش باللاعب الإيطالي جانيك سينر، وتغلب ألكاراز على الروسي دانيال ميدفيديف ليخوض النهائي الثاني له في بطولات التنس الأربع الكبرى.

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