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التاريخ يفتح صفحاته لـ«وزيرة السعادة التونسية» منتظرا كلمة «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 03:21 مساء
التاريخ يفتح صفحاته لـ«وزيرة السعادة التونسية» منتظرا كلمة «ويمبلدون»
التونسية أنس جابر تتلقى التهنئة من الجماهير. (فرانس برس)
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حققت التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، إنجازا تاريخيا عربيا وأفريقيا في رياضة التنس التي بقي التميز فيها طويلا حكرا على الأوروبيات والأميركيات، بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب للعام الثاني على التوالي. لكن ما زال أمام أنس خطوة وحيدة لتخلد اسمها بأحرف من ذهب، في حال فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا ظهيرة السبت.

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

مسيرة «وزيرة السعادة» التونسية لم تكن مفروشة بالورود، حيث كان عليها تجاوز الخيبات، والتحلي بالمثابرة والتحدي، لتحقيق حلمها الذي لن يكتمل إلا بتحقيق بطولة «غراند سلام»، وبلوغ القمة في الرياضة التي يعتبرها كثيرون «حكرا على الأثرياء»، وهذا لم يكن سهلا لابنة مدينة قصر هلال الساحلية جنوب العاصمة تونس، حيث تطلب الأمر منها اللعب عشر سنوات في صفوف محترفات اللعبة، لكي تصبح رقما صعبا في تنس السيدات، حسب وكالة «فرانس برس».

البدايات من سوسة الساحلية
بداية جابر، المولودة العام 1994، مع الكرة الصفراء كانت في محافظة سوسة الساحلية شرق البلاد في ملاعب فنادق المنطقة السياحية، ثم انتقلت إلى ملعب نادي حمام سوسة في المحافظة نفسها.

مليكة يتحدث عن تدريب «وزيرة السعادة التونسية»
أول من تولى تدريب «وزيرة السعادة التونسية» كان نبيل مليكة الذي يقول إنه كان من الواضح من البداية امتلاكها موهبة فريدة وشخصية قوية، حيث كانت تحاول أن تكون المتميزة على بقية رفاقها من البنات، والأولاد كذلك.

ويضيف مليكة الذي رافق جابر في التدريب خلال سنوات البدايات: «كانت لها قدرات تحكم كبيرة في الكرة، حتى إن مدربين آخرين حاولوا استقطابها لكرة اليد، وفعلا فكرت أنس بجدية في تغيير اختصاصها. لكن تمسكت ببقائها في رياضة التنس».

شعلة حماس أبرز مميزات النجمة العالمية التونسية
يذكر مليكة بدايات أنس جابر، قائلا: «كانت شعلة من الحماس وكثيرة الحركة. تحاول دوما أن تظهر أنها الأفضل في التحكم في اللعبة. تضعني دوما في إحراج مع بقية زملائها. كنت احتار بين المرور إلى مستوى أقوى من التدريب أو انتظار رفيقاتها، كي يلحقن بمستواها وبنسقها».

قدمت أنس نفسها للعالم للمرة الأولى بفوزها ببطولة «رولان غاروس» العريقة للناشئات العام 2011، في تتويج جعلها محط أنظار المهتمين باللعبة، أملا في نحت مسيرة كبيرة للاعبة من خارج القارتين الأوروبية والأميركية المهيمنتين على اللعبة.

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