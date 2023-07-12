شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة، من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة، وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 اليوم الأربعاء، في ربع النهائي.

أنس جابر ترد اعتبارها في ويمبلدون

وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في المباراة النهائية وخرجت حينها ريباكينا منتصرة بثلاث مجموعات لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد، لكن جابر ردت اعتبارها اليوم، وبلغت نصف النهائي الكبير الثالث لها، حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والفائزة على الأميركية ماديسون كيز، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وقد حجزت أنس جابر مقعدها في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون، بعدما سحقت اللاعبة التونسية منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 على الملعب الرئيسي، أول أمس الإثنين.

وتأهلت إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان المولودة في موسكو، المصنفة الثالثة، التي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا، بينما كانت متأخرة 1-4 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.