تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم نجم ميلان السابق ساندرو تونالي، قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، بعد انضمامه إلى نيوكاسل يونايتد، في صفقة بلغت 70 مليون يورو.

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وكشف نيوكاسل تعاقده مع تونالي حتى 2028، ليصبح أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، وأسهم تونالي القادم إلى ميلان من بريشيا العام 2020 في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي في 2022، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

بيد أن القدرة المالية الضخمة لأندية الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» ونيوكاسل المملوك سعوديًا، كانت مغرية لميلان وتونالي، ويعود نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 20 عامًا.

من جانبه، قال مدرب نيوكاسل إدي هاو «هو موهبة استثنائية ويملك الذهنية، والقوة الجسدية والسمة الفنية التي تجعله مناسبًا لنا، بعمر الثالثة والعشرين، يملك ساندرو خبرة مهمة كلاعب مفتاح في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تمثيل منتخب بلاده».