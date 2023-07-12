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تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 08:05 صباحا
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
تونالي في الإطار الأيمن وزيدان في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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اقتحم نجم ميلان السابق ساندرو تونالي، قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، بعد انضمامه إلى نيوكاسل يونايتد، في صفقة بلغت 70 مليون يورو.

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وكشف نيوكاسل تعاقده مع تونالي حتى 2028، ليصبح أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، وأسهم تونالي القادم إلى ميلان من بريشيا العام 2020  في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي في 2022، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

بيد أن القدرة المالية الضخمة لأندية الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» ونيوكاسل المملوك سعوديًا، كانت مغرية لميلان وتونالي، ويعود نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 20 عامًا.

من جانبه، قال مدرب نيوكاسل إدي هاو «هو موهبة استثنائية ويملك الذهنية، والقوة الجسدية والسمة الفنية التي تجعله مناسبًا لنا، بعمر الثالثة والعشرين، يملك ساندرو خبرة مهمة كلاعب مفتاح في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تمثيل منتخب بلاده».

في ما يلي أغلى 10 صفقات:
زيدان.. من يوفنتوس إلى ريال مدريد 77 مليون يورو.
تونالي.. من ميلان إلى نيوكاسل 70 مليون يورو.
جورجينيو.. من نابولي إلى تشيلسي 57 مليون يورو.
بوفون.. من بارما إلى يوفنتوس 52.88 مليون يورو.
كريستيان فييري.. من لاتسيو إلى إنتر ميلان 46.48 مليون يورو.
كييزا.. من فيورنتينا إلى يوفنتوس 42.50 مليون يورو.
ليوناردو بونوتشي.. من يوفنتوس إلى ميلان 42 مليون يورو.
فيديريكو بيرنارديسكي.. من فيورنتينا إلى يوفنتوس 40 مليون يورو.
ماتيا كالدارا.. من يوفنتوس إلى ميلان 37.74 مليون يورو.
فيليبو إنزاغي.. من يوفنتوس إلى ميلان 36.15 مليون يورو.
سكاماكا.. من ساسولو إلى وست هام 36 مليون يورو.

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