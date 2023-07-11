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فيلم وثائقي يبرز الدور الوطني والعلاقة التاريخية لنادي اتحاد العاصمة بالثورة الجزائرية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 03:08 مساء
فيلم وثائقي يبرز الدور الوطني والعلاقة التاريخية لنادي اتحاد العاصمة بالثورة الجزائرية (صور)
تتويج سابق لنادي اتحاد العاصمة الجزائري في الملعب. (أرشيفية : الإنترنت)
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ارتبط اسم نادي اتحاد العاصمة بالثورة الجزائرية وبمعظم الأحداث السياسية المهمة في البلاد، هكذا عرضت قنوات «بي إن سبور» عبر فيلم وثائقي عن اتحاد العاصمة بعنوان «إرث وهوية ونجمة أفريقية»، ليروي تاريخ نادي اتحاد العاصمة، وكيف ارتبط اسمه وألوانه بتاريخ الثورة الجزائرية.

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الفيلم الوثائقي الذي أعده الصحفي الجزائري ياسين بن لمنور خاض في رحلة تاريخية، وكشف ما قدمه فريق اتحاد الجزائر للثورة الجزائرية، فكل مؤسسيه كانوا من حزب الشعب الثوري وقدم 67 شهيدًا.

أول فريق جزائري يلبي نداء جبهة التحرير
وكان أول فريق جزائري يلبي نداء جبهة التحرير الجزائرية لمقاطعة الدوري الفرنسي، قبل أن تلتحق به باقي الفرق، فضلًا عن تغيير ألوانه إلى الأسود والأحمر بعد مجازر 8 مايو 1945 التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد في مناطق مختلفة من الجزائر.

الفيلم الوثائقي ربط بين أعمدة الأغنية الشعبية والنادي العاصمي وبث حصريًا أغنية تعود للعام 1937 ألفها عميد الأغنية الشعبية في الجزائر الحاج محمد العنقي وغناها ابنه الهادي.

بداية ظهور المجموعات الغنائية في المدرجات
ونقلنا الوثائقي فيما بعد إلى جولات متعددة تترجم جمال المجتمع الجزائري بدءًا من المعلم التاريخي ملعب عمر حمادي والمجموعات الغنائية التي أطربت المدرجات في الجزائر وشمال أفريقيا، كما فاجأ المشاهدين بظهور مؤسسي مجموعة أولاد البهجة التي ارتبط اسمها بالحراك الجزائري وبكل القضايا السياسية خلال السنوات الماضية، فضلا عن تطرقه للجوانب الخفية من بعض النوادر للديربي العاصمي بين مولودية والاتحاد.

وخصص الوثائقي الشطر الثاني منه لتتويج اتحاد الجزائر بكأس الاتحاد الأفريقي، حيث كشف بن شيخة ولاعبوه مثل عليلات ورضواني وبوسليو بعض القصص التي رافقت تتويجهم، لتختصر ساعة و18 دقيقة تاريخ نادٍ عريق أسسه الثوريون وقدم للجزائر تضحيات جسامًا.

صور الرموز في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري في الملعب. (أرشيفية : الإنترنت)
صور الرموز في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري في الملعب. (أرشيفية : الإنترنت)
المدرب بن شيخة يتحدث ويسترجع الذكريات. (أرشيفية : الإنترنت)
المدرب بن شيخة يتحدث ويسترجع الذكريات. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
تتويج سابق لنادي اتحاد العاصمة الجزائري في الملعب. (أرشيفية : الإنترنت)
تتويج سابق لنادي اتحاد العاصمة الجزائري في الملعب. (أرشيفية : الإنترنت)
أحد نجوم اتحاد العاصمة الجزائري يتحدث. (أرشيفية : الإنترنت)
أحد نجوم اتحاد العاصمة الجزائري يتحدث. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
الجماهير في مدرجات اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : الإنترنت)
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