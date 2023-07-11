اعتماد نتائج ختام المرحلة الأولى من دوري التتويج الرباعي لكرة السلة في طرابلس قبل الإياب ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الاتحاد الليبي لكرة السلة بقرار اعتماد نتائج الجولة الثالثة من دوري التتويج الرباعي، أمس الإثنين، عقب انتهاء مرحلة ذهاب الدوري الرباعي المقام في طرابلس، وقبل أن تنطلق مرحلة الإياب في بنغازي، المقررة من قبل أيام 15 و16 و18 يوليو الجاري، على أن يتوج الفريق الأكثر نقاطا من المرحلتين ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023.

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جاء قرار اللجنة الفنية برقم «4» للعام 2023م بشأن اعتماد نتائج مباريات الجولة الثالثة الدوري الرباعي (التجمع الأول)، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية، وعلى قرار رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية رقم «108» للعام 2021م بشأن انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة، حسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر «فيسبوك».

قرار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة

أيضا، وبعد الاطلاع على قرار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة رقم «8» للعام 2023م بشأن تشكيل لجان للإشراف على النهائيات للموسم الرياضي 2022-2023، وعلى لائحة المسابقات والمهرجانات والبرنامج العام للنهائيات، وعلى نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الرباعي (التجمع الأول) في طرابلس.

وتقرر في مادته «1» اعتماد نتائج مباريات الجولة الثالثة من التجمع الأول من الدوري الرباعي على النحو التالي: فوز الأهلي طرابلس على النصر في الجولة الثالثة من دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة 69-49، وفوز الأهلي بنغازي على الاتحاد 76-74.

اعتماد نتائج ختام المرحلة الأولى من دوري التتويج الرباعي

جاء في المادة «2» من القرار اعتماد ترتيب الأندية الأربعة: الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد خمس نقاط من ثلاث مواجهات، حيث فاز في اثنتين وخسر واحدة، وله 228 وعليه 206، والفارق +22. بينما يأتي الأهلي بنغازي ثانيا أو وصيفا من ثلاث مواجهات أيضا بالرصيد نفسه من فوز في مواجهتين وخسارة في واحدة، وله 220 وعليه 221 والفارق -1.

ويأتي ثالثا في جدول الترتيب النصر برصيد خمس نقاط من ثلاث مواجهات، محققا الفوز في مواجهتين وخسارة في واحدة، وله 195 وعليه 206 والفارق -11. أما الاتحاد فيأتي رابعا وأخيرا برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مواجهات، دون أي فوز وثلاث خسائر، وله 224 وعليه 234 والفارق -10.

قرار اعتماد النتائج للاتحاد الليبي لكرة السلة. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)

قرار اعتماد النتائج للاتحاد الليبي لكرة السلة. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر فيسبوك)