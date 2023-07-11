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كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 08:55 صباحا
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
أوتافيو في اليمين وكريستيانو في اليسار. (أرشيفية : الإنترنت)
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قرر أسطورة كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف بصفوف النصر السعودي، التوسط لمواطنه أوتافيو لمزاملته عبر التعاقد مع النصر السعودي.

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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كريستيانو يحاول إقناع مواطنه أوتافيو بالانضمام إلى النصر في الموسم الجديد، ووفقا لجريدة «أبولا»، اتصل كريستيانو بأوتافيو ليتحدث معه عن مشروع الفريق السعودي، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».
 
وتشير تقارير إلى أن كريستيانو عرض بالفعل على صاحب 28 عاماً راتباً صافياً 13.5 مليون يورو سنوياً، أي خمسة أضعاف ما يحصل عليه حالياً بين صفوف بورتو.

ويعد أوتافيو أحد أهم اللاعبين في فريق بورتو الذي يدافع عن قميصه منذ 2014، وفاز معه بالدوري البرتغالي ثلاث مرات، بين ألقاب أخرى.

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