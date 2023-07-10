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الأميركية توماس تعود من تعاطي الماريغوانا لتسجيل أسرع زمن في 200 متر للعام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 12:57 مساء
الأميركية توماس تعود من تعاطي الماريغوانا لتسجيل أسرع زمن في 200 متر للعام الجاري
غابي توماس. (فرانس برس)
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أحرزت غابي توماس لقب سباق 200 متر في بطولة الولايات المتحدة بألعاب القوى، أمس الأحد، مسجلة أفضل رقم هذا العام (21.60 ثانية) وحارمة شاكاري ريتشاردسون من ثنائية سباقي السرعة.

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وبعد فوزها في سباق 100م الجمعة، تصدرت ريتشاردسون سباق 200م، بيد أن توماس تفوقت على المنعطف في سباق النصف لفة، فحلت ريتشاردسون ثانية (21.94) مسجلة أفضل أوقاتها في السباق، وكايالا وايت ثالثة (22.01)، حسب «فرانس برس».

توماس ابتعدت عن مضمار هايوورد فيلد في يوجين
وفضلت توماس (26 عاما)، حاملة برونزية أولمبياد طوكيو، عدم خوض سباق 100م، على مضمار هايوورد فيلد في يوجين، فبدت مرتاحة في 200م وحققت أفضل رقم هذه السنة، ماحية رقم بطلة العالم الجامايكية شيريكا جاكسون (21.71) في نهائي البطولة الجامايكية في كينغستون.

ثبوت تعاطي مادة الماريغوانا في أولمبياد طوكيو
في المقابل، كانت ريتشاردسون قد منعت من خوض أولمبياد طوكيو لثبوت تعاطيها مادة الماريغوانا، وأخفقت في التصفيات الأميركية المؤهلة لبطولة العالم الأخيرة العام الماضي في يوجين.

وتبخرت آمال بطل العالم في 100م فريد كيرلي في تحقيق ثنائية في مونديال بودابست المقبل، بعد حلوله رابعا في سباق 200م. كما أخفق كريستيان كولمان بعد حلوله سادسا.

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