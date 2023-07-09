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شفيونتيك تبلغ ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 09:38 مساء
شفيونتيك تبلغ ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها
لاعبة كرة المضرب البولندية حاملة اللقب المصنفة الأولى عالميًا إيغا شفيونتيك (أرشيفية: الإنترنت)
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أنقذت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، كرتين كانت إحداهما ستخرجها مبكرًا من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي بفوزها على السويسرية بيليندا بينتشيتش الرابعة عشرة 6-7 (4-7) و7-6 (7-2) و6-3 الأحد.

ونجحت البولندية بطلة رولان غاروس أعوام 2020 و2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، في بلوغ ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وستلاقي البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الـ20 أو الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الـ76، بحسب وكالة «فرانس برس».

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