العداءة ماكلافلين ليفرون تحقق أسرع توقيت في سباق 400 متر قبل بطولة العالم في بودابست

القاهرة - بوابة الوسط

حققت العداءة سيدني ماكلافلين ليفرون المركز الأول في سباق 400 متر في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى، السبت، في يوجين، مسجلة أسرع توقيت هذا العام بزمن 48.74 ثانية لتضمن بطاقتها لبطولة العالم لأم الألعاب في أغسطس المقبل في بودابست.



وحوّلت ماكلافلين ليفرون، بطلة العالم وحاملة الرقم القياسي في 400 متر حواجز، تركيزها إلى السباق المسطح هذا الموسم بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي البالغ 47.60 ثانية الذي سجلته ماريتا كوخ من ألمانيا الشرقية سابقًا في 1985، حسب «فرانس برس».

- زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024

- ختام دورة إعداد المعد البدني العام بمقر الأكاديمية الأولمبية



قالت ابنة الـ23 عامًا بعد الفوز «يدفع العظماء أنفسهم للأمام دائمًا، وأريد أن أكون واحدة منهم». وهيمنت على السباق منذ البداية وحققت فوزًا سهلًا أمام بريتون ويلسون (49.79 ث) وتالينا ديغز (49.93 ث).



وحطمت ماكلافلين ليفرون التوقيت الأفضل لهذا العام الذي كان من نصيب ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان (48.98 ث) في أواخر مايو الماضي، لتمنح نفسها فرصة المشاركة في مسابقتين في بطولة العالم كونها تأهلت مباشرة إلى سباق 400 متر حواجز بصفتها حاملة اللقب.