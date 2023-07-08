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الليلة.. مواجهة مغربية - مصرية في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 03:33 مساء
الليلة.. مواجهة مغربية - مصرية في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
احتفال لاعبي المغرب ومصر خلال مباريات للمنتخبين بالبطولة (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي منتخبا المغرب ومصر الأولمبيين لكرة القدم، على ستاد الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية، في العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وبوصولهما إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، ضمن منتخبا المغرب ومصر التأهل إلى المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس 2420.

الظفر بكأس الأمم الأفريقية هدف الفريقين
ويتبقي لكلا المنتخبين التنافس على الظفر بلقب كأس الأمم الأفريقية، وهو الهدف الذي يسعى إليه كل منهما، وإن كان المنتخب المغربي يتمتع بميزة اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وبجانب منتخبي المغرب ومصر، ضمن منتخب مالي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بعدما ظفر بالمركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية، بتغلبه على منتخب غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، إلا أنه سيتعين على منتخب غينيا مواجهة أحد منتخبات قارة آسيا في مباراة الملحق للتنافس على بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

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منتخب مصر حجز مكانه في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، بعد مشوار مثير، بدأه بالتعادل في أول مباريات دور المجموعات أمام النيجر، لكنه سرعان ما انتفض وحقق الفوز على مالي ثم الجابون، ليتصدر بذلك المجموعة، ويجد نفسه أمام نظيره الغيني في نصف النهائي فينجح في الفوز عليه.

أما منتخب المغرب فقد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على كل من غينيا ثم غانا ثم الكونغو، وفي نصف النهائي تغلب على منتخب مالي، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة نظيره المصري.

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