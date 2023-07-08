انتخاب الكويتي طلال الفهد رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي لولاية جديدة مدتها 4 أعوام، بعدما تفوق على مواطنه حسين المسلم (24 مقابل 20 صوتا) السبت في بانكوك.

وخلف الشيخ طلال (58 عامًا)، شقيقه الشيخ أحمد الفهد، الذي تنحى عن رئاسة المنصب في سبتمبر 2021، بعدما دانته محكمة سويسرية بقضية تزوير معقدة مرتبطة بمؤامرة مزعومة للتفوّق على منافسين سياسيين في الكويت، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع انتخاب الشيخ طلال في المنصب الأولمبي الآسيوي الأول، تواصلت سيطرة أبناء الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح الذي كان أول من ترأس المجلس عام 1982، قبل أن ينتقل المنصب، عقب مقتله أثناء الاجتياح العراقي للكويت، لنجله أحمد عام 1990، الذي استمر رئيسًا حتى تنحيه عام 2021.