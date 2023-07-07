مانشستر يونايتد يعرض شراء سوزوكي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي خلال فترة الانتقالات الحالية.

مانشستر يونايتد يدعم صفوفه بسوزوكي

ذكرت الجريدة أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرضاً، للتعاقد مع حارس المرمى الياباني مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني في صفقة مفاجئة، قادماً من نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني.

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وأضافت «ديلي ميل»: «مانشستر يونايتد يراقب حارس المرمى (20 عاماً) منذ العام 2017. وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح سوزوكي أغلى صفقة في تاريخ الدوري الياباني»، حسب الجريدة البريطانية.

وأشارت إلى أن ضم الحارس سوزوكي يأتي في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى في مانشستر سونايتد، خاصة مع عدم تجديد عقد الإسباني دي خيا مع النادي.