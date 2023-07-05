توتنهام يطلب قلب الدفاع ميكي فان دي فان من فولفسبورغ الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ نادي توتنهام الإنجليزي، محادثات مع فولفسبورغ الألماني، لضم لاعب قلب الدفاع ميكي فان دي فان، وبدأت المحادثات بين توتنهام وفولفسبورغ حول الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد.

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وفي ظل عدم وجود مدير للكرة بنادي توتنهام، يتولى مسؤول اكتشاف المواهب ليوناردو غابانيني، ورئيس النادي دانييل ليفي الدور الأبرز فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، والتي ينشط فيها النادي بشكل كبير منذ تعيين بوستيكوغلو مديرا فنيا للفريق، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وجرى تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة الخاص باللاعب ديان كولوسيفسكي، كما أبرم توتنهام تعاقده مع حارس المرمى غولييلمو فيكاريو، وجيمس ماديسون.