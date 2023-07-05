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بن بريريتون ثالث صفقات فياريال الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 07:54 صباحا
بن بريريتون ثالث صفقات فياريال الإسباني
بن بريريتون دياز. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي فياريال الإسباني ضم المهاجم البريطاني التشيلي بن بريريتون دياز، قادما من بلاكبيرن روفرز، ووقع اللاعب (24 عاما) عقدا مع فياريال يمتد على مدار المواسم الأربعة المقبلة، ويعد ثالث صفقة رسمية لنادي «الغواصات الصفراء» لتعزيز صفوفه بالموسم المقبل.

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ورغم أن بريريتون دياز يلعب مع منتخب تشيلي، فإن مسيرته الرياضية بأسرها تطورت في إنجلترا، بعد أن لعب بصفوف فرق مثل نوتنغهام فورست، وبلاكبيرن، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وخلال الموسم الماضي خاض اللاعب 50 مباراة مع بلاكبيرن، وسجل 16 هدفا في جميع المسابقات، بينما لعب مع منتخب تشيلي 20 مباراة.

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